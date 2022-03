Starke zweite Hälfte bringt SC Berchum/Garenfeld den Sieg

Garenfelds Vladimir Kunz (links) im Duell gegen Berleburgs Kapitän Yannik Lückel. Am Ende dürfen die Hagener den Sieg bejubeln.

Hagen. Gegen das Schlusslicht aus Bad Berleburg zeigt Fußball-Landesligist SC Berchum/Garenfeld zwei unterschiedliche Gesichter.

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer im Waldstadion bei der Partie zwischen den beiden Fußball-LandesligistenSC Berchum/Garenfeld und VfL Bad Berleburg. Die Berchumer setzten sich mit 3:2 (1:2) durch, wobei die ersten 45 Minuten ganz klar an den Tabellenletzten aus dem Siegerland gingen.

Nach der Pause spielten nur noch die Garenfelder und das Ergebnis hätte höher ausfallen müssen – Reihenweise vergab der Sportclub seine hochkarätigen Chancen. Bad Berleburgs Torhüter Ludwig Klein trug seinen Teil dazu bei. „Zur Pause kann Bad Berleburg höher führen, da haben wir uns gerade hinten dumme Fehler erlaubt. Nach der Halbzeit sind wir nur noch marschiert“, sagte SC-Trainer Fabian Kampmann hinterher.

SC-Stürmer Jerome Nickel (rechts) ist wieder einmal der gefährlichste Offensivmann der Garenfelder. Foto: Fabian Sommer

Steven Lichy brachte die Berleburger nach 180 Sekunden in Führung, als sein Freistoß durch den gesamten Sechzehner in die lange Ecke segelte. Doch zwei Minuten später glich der SC direkt aus. Marek Kulczicky wurde in die Tiefe gespielt, legte kurz vor der Grundlinie quer auf den eingelaufenen Mohamed El Gattass, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Yannik Lückel für Berleburg, Jerome Nickel für Garenfeld – beide Male rettete für die Gegenseite das Aluminium (8. /19.).

Vadim Hafner nutzt SC-Patzer aus

Dann legte das Tabellenschlusslicht abermals vor: Vadim Hafner nutzte einen Patzer in der SC-Defensive aus und ließ Berchums Schlussmann Dominik Hollmann keine Chance (28.). Nach dem Wiederanpfiff spielte nur noch der Sportclub. Nach Vorlage von Vladimir Kunz stand der eingewechselte Luca Becker frei vor dem Tor und schob links unten zum 2:2-Ausgleich ein (62.). Die erste Führung und den Siegtreffer des Sportclubs markierte Jerome Nickel per Kopf aus acht Metern (70.). Kurz darauf stand es für wenige Augenblicke 4:2 – Christian Deuerling erzielte per Fallrückzieher den vermeintlichen vierten SC-Treffer, doch das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits.

In den letzten 20 Minuten der Partie vergaben die Garenfelder insgesamt sechs Großchancen und verpassten es so, den Sieg noch in die Höhe zu schrauben.

SC: Hollmann, Hatap, Borchert (80. Schmidt), Kunz, El Gattass (46. Becker), Falcone, Rüster, Kulczycki, Deuerling, Nickel (90. Röhrig), Kliegel.

