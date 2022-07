Starker Auftritt: Hagen 11 besiegt Oberligisten FSV Duisburg

Hagen. Fußball-Landesligist SpVg. Hagen 11 gewinnt sein Vorbereitungsspiel gegen den FSV Duisburg. Ein Neuzugang erzielt den Siegtreffer.

Während sich die Zehner und Garenfelder beim Fritz-Selve-Turnier duellierten, empfing der dritte Hagener Landesligist SpVg. Hagen 1911 den Oberligisten FSV Duisburg zu einem Testspiel, welches die Emster mit 2:1 (1:1) gewannen. Die Elfer mussten einige Urlaubsausfälle kompensieren - Fabian Jenusch fiel dazu krankheitsbedingt aus, Giuliano Restieri mit einer Verletzung. Von der Intensität her ist es laut Hagen-11-Trainer Christian Fohs ein „sehr wichtiger und guter Test“ gewesen.

Hagen 11 gerät trotz Dominanz in Rückstand

In der ersten Hälfte hätten die Elfer den Gegner dominiert, gingen allerdings nach vier Minuten durch einen „doofen Fehler“ in Rückstand. „Das fühlte sich an wie ein Eigentor“, fand Fohs. Nach einer guten Viertelstunde gelang den Emstern der Ausgleich: Stefan Schwan spielte den Ball heraus zu Eron Morina, der in den Strafraum stürmte, eigentlich drei Gegenspieler vor sich hatte, doch den Ball mit dem falschen Fuß ins Tor bugsierte. Die Hagener hatten vor der Pause noch einige Chancen und standen defensiv kompakt. „Duisburg kam dann mit Wut aus der Kabine, sie haben uns angelaufen und hoch attackiert. Da hat uns Tim Helmdach einige Male im Spiel gehalten“, so Fohs.

Alexander Möller spielt den Assist zum 2:1. Foto: Michael Kleinrensing

Doch gen Spielende fanden die Hagener Mittel gegen die aggressive Duisburger Abwehr. Vincent Kemper spielte in der Spieleröffnung einen Ball halbhoch zur Mittellinie, den Tim Bodenröder verarbeitete und diagonal auf den einlaufenden Alexander Möller spielte.

Dieser stecke zu Nicolas Külpmann durch, der zum 2:1-Endstand einnetzte. „Die Partie hat uns positive und negative Dinge aufgezeigt, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden“, resümierte Fohs.

Hagen 11: Helmdach, Capeller, Kemper, Külpmann, Fischer, Bodenröder, Endt-Knauer, Morina, Warkotisch, Leifels, Schwan. Eingewechselt wurden: Hengesbach, Möller, Dialundama, Vogthofer, Jaganjac.

