Starker JJ Mann führt Phoenix am Ende im Alleingang zum Sieg

Kirchheim. Nach zwei Niederlagen holt Phoenix Hagen in der zweiten Basketball-Bundesliga zwei wichtige Punkte. Was dieses Spiel so besonders macht.

Das letzte Viertel war das Viertel eines Mannes. Völlig gleich, wo JJ Mann auftauchte, völlig egal von wo er Maß nahm, völlig egal, wer versuchte, den Amerikaner zu verteidigen. Mann traf. Und Mann, der beste Mann, führte damit Phoenix Hagen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A zum Sieg in Kirchheim. Die letzten zehn Phoenix-Punkte gingen einzig und allein auf sein Konto.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge holte Phoenix dank JJ Mann mit einem denkbar knappen 64:62 (33:25) zwei wichtige Punkte im Kampf um die Play-offs. Und das vor allem, weil das Team von Coach Chris Harris in einem Spiel voller Fehler, das von reichlich Ballverlusten und reichlich Fehlwürfen geprägt war, ein paar entscheidende Fehler weniger machte. „Es war kein schönes Spiel, aber ein sehr umkämpftes Spiel“, zog da Phoenix-Coach Chris Harris nach der Partie Bilanz. „In der Schlussphase konnten wir uns auf einen nervenstarken JJ Mann verlassen, der uns mit wichtigen Treffern über die Ziellinie bugsiert hat.

Nur 60 Punkte für die Gastgeber

Das Resultat des nicht schönen, aber umkämpften Spiels: nur 62 Punkte für die Gastgeber. Aber auch nur 64 Punkte für die Gäste. Nur einmal hatte Phoenix in dieser Saison weniger Punkte erzielt. Und in keinem anderen der bisher absolvierten Partien hätte eine solch magere Ausbeute zu einem Sieg gereicht.

Stark vor allem in der Anfangsphase: Kyle Castlin von Phoenix Hagen. Foto: Jörg Laube

Was auf der anderen Seite für die Gäste aus Hagen sprach: eine starke Leistung in der Verteidigung. Noch nie in dieser Saison hatte eine Mannschaft so wenig Punkte gegen Phoenix erzielt wie Kirchheim.

Starke Defense von Beginn an

Und diese starke Leistung in der Defense zeigte das Harris-Team als Tabellensechster gegen den Elften von Beginn an. Fünf Minuten waren gespielt, und die Gastgeber waren lediglich zu zwei erfolgreichen Abschlüssen gekommen. Ein Trend, der sich bis weit ins zweite Viertel fortsetzen sollte. Nach 15 Minuten waren die Knights bei mageren 15 Punkte gelandet. 18 Turnovers mussten sie am Ende beklagen, 14-mal schenkte Phoenix den Ball her.

So sehen Sieger aus: Phoenix Hagen gewinnt in Kirchheim. Foto: Jörg Laube

Richtig rund lief es bei Phoenix in der Offense nur im ersten Viertel. Da angeführt von einem starken Kyle Castlin konnte sich das Team von Trainer Chris Harris schnell absetzen. Durch starkes Teamplay kamen die Gäste immer wieder zu freien Abschlüssen. Und auch die Dreier fielen noch in dieser Phase des Spiels. Als Bjarne Kraushaar seinen zweiten Drei-Punkt-Wurf hintereinander traf, lag Hagen mit 16 Punkten vorn.

Ein unerklärlicher Bruch im Phoenix-Spiel

Dann aber kam ein unerklärlicher Bruch ins Phoenix-Spiel. Auch freie Dreier fanden nicht den Weg in den Korb. Weil aber auch die Knights sich weiter schwer taten, dauerte es, bis der Vorsprung wieder einstellig wurde. Mit 33:25 aus Sicht von Phoenix ging es in die Pause.

Support in Kirchheim: Einige Phoenix-Fans hatten die Reise nach Schwaben angetreten. Foto: Jörg Laube

Auch nach dem Wechsel lief es für Phoenix zunächst nicht rund. Vier Minuten waren gespielt, als die Gastgeber sogar auf vier Punkte herangekommen waren. Chris Harris reagierte mit der ersten Auszeit, die allerdings effektfrei blieb. Die Knights verloren Bälle, leisteten sich Fehlwürfe, punkteten aber ab und an. Bei Phoenix hingegen passte nichts mehr. Die Folge: ein 19:5-Lauf für die Gastgeber. Und kurze Zeit später Ausgleich und erste Führung.

Mann der Mann in der Crunchtime

In der Chrunchtime war es dann JJ Mann, der Verantwortung übernahm. Bis zum letzten Angriff. Nachdem Castlin zwei Freiwürfe vergeben hatte und Kirchheim noch einmal auf zwei Punkte heran kam, durft Mann an die Linie und machte es besser. Beide Freiwürfe waren drin. Wenige Sekunden vor Schluss die Vorentscheidung.

Und was war mit Paul Giese, dem Ex-Hagener, der noch in der letzten Saison für Phoenix auflief? Der kam von der Bank, stand 23 Minuten auf dem Feld, machte ein starkes Spiel und kam am Ende als drittbester Schütze auf zehn Punkte.

Allerdings konnte auch er JJ Mann nicht stoppen. Der Amerikaner warf ihm einen Dreier in der Schlussphase „ins Gesicht“.

Phoenix Hagen: Thompson (2), Kraushaar (6), Keßen (6), Omuvwie (4), Vaara, Mann (16), Uhlemann (9), Castlin (17), Bank (4), Krause.

Kirchheim Knights: Picket (18), Williams (11), Giese (10).

