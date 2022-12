Stimmen Sie ab: Wer sind Hagens Sportler des Jahres 2022?

Hagen. Das Sportjahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. In Hagen wurden herausragende Erfolge gefeiert. Wer hat besonders überzeugt? Stimmen Sie ab!

Normalität: Dieses Wort fasst die große Sehnsucht der Sportlerinnen und Sportler zusammen. Auf wie viel haben sie verzichten müssen in den fast drei Jahren, in denen die Corona-Pandemie sie ausbremste. Normalität ist auch eingekehrt, wenn es um die Ehrung ihrer herausragenden Leistungen geht. Der Hagener Neujahrsempfang konnte in den vergangenen beiden Jahren nicht stattfinden. Doch nun kehrt die Tradition zurück: Der Empfang, den das Servicezentrum Sport Hagen (SZS) und der Stadtsportbund Hagen (SSB) gemeinsam ausrichten, findet am 8. Januar 2023 in der Stadthalle statt (11 Uhr, Einlass ab 10 Uhr).

Doch wer wird die begehrten Preise gewinnen? Hier kommen Sie, liebe Leserinnen und Leser, ins Spiel. Sie sind gefragt, aus den Kandidatinnen und Kandidaten sowie aus den Teams ihre Favoriten zu wählen. Start der Abstimmung ist am heutigen Dienstag, 20. Dezember, und das Ende unserer Online-Wahl ist am 2. Januar 2023. Die Abstimmung ist möglich über diesen Link: Sportlerwahl 2022. Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Genusskorb.

Und hier sind die Kandidatinnen und Kandidaten:

Sportlerinnen

Stefanie Bannenberg (BC Hohenlimburg): Silbermedaille zusammen mit Britta Hogrefe bei der Badminton-Europameisterschaft in der Altersklasse O35.

Franziska Mertens (TSV Hagen 1860/Leichtathletik): Zweimal Gold und einmal Silber bei den World Police & Fire Games („Olympia der Behörden“).

Stefanie Mikulla (SV Hagen 94): Bronze über 50-Meter-Lagen bei den Masters-Europameisterschaften der Schwimmer.

Sportler

Tobias Müller (RSV rad-net): Deutscher Meister in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung und im Einzelwettbewerb, Silber bei der U19-EM, Silber bei der Junioren-WM (beides in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung).

Kevin Schmalbach (TSV Hagen 1860): Europameister mit der Faustball-Nationalmannschaft.

David Zentarra (FFC Hagen): Deutscher Federfußball-Mannschaftsmeister, Sieger der German Open in der Mannschaft und im Doppel, Zweiter mit der Mannschaft und im Einzel bei den Hungarian Open.

Mannschaften

SV Haspe 70 III (Basketball): Deutscher Meister der Ü40- und Ü45-Klasse und Meister der Landesliga.

FFC Hagen (Federfußball): Zum 20. Mal Deutscher Mannschaftsmeister, Sieger der German Open und Zweiter bei den Hungarian Open.

TSV Hagen 1860 (Faustball): Deutscher Vizemeister in der Halle, Dritter beim Europapokal und Dritter bei den Deutschen Meisterschaften auf dem Feld.

