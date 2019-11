SuS Volmarstein schafft Finaleinzug im zweiten Anlauf

Auch im zweiten Anlauf glückte den B-Junioren der JSG SuS Volmarstein/TuS Esborn der Finaleinzug im Kreispokal. Gegen die U17 des TuS Ennepetal gelang den Fußballern ein souveräner 3:1 (3:1)-Erfolg. Die Freude ist jetzt umso größer, denn schon vor drei Wochen gewann der SuS Volmarstein im ersten Akt des Halbfinales im Elfmeterschießen mit 10:9. Doch damals legten die Ennepetaler allerdings Einspruch gegen die Spielwertung ein. Das Halbfinale wurde daraufhin wiederholt, nun ist den Volmarsteinern der Finaleinzug aber nicht mehr zu nehmen.

Einspruch gegen das Ergebnis

Die Partie im Köhlerwalstadion war bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Teams binnen drei Wochen. Das erste Halbfinalspiel am 29. Oktober konnte die U17 des SuS nach einem 2:2 (1:1) in der regulären Spielzeit erst in einem Elfmeter-Krimi mit 10:9 für sich entscheiden. Aufgrund eines Regelverstoßes während des Elfmeterschießens legten die Fußballer aus Ennepetal direkt nach dem Abpfiff aber Einspruch gegen das Ergebnis des Spiels ein.

Der Fall schaffte es bis vor die Spruchkammer, wo in einer Verhandlung am 7. November entschieden wurde, wie es für die beiden Vereine im Pokal weiter geht. Noch vor der Verhandlung trafen dann beide Mannschaften in der Kreisliga A aufeinander. Auf heimischem Rasen gelang Ennepetal in einem hitzigen Spiel ein ungefährdeter 3:1(3:1)-Erfolg. Unter der Woche erkämpften sich die SuS-Vertreter dann bei der Spruchkammer-Sitzung eine Neu-Ansetzung des Halbfinalspiels. Die Kammer erkannte zwar den Regelverstoß – ein SuS-Spieler schoss im Elfmeterschießen, obwohl er nicht berechtigt gewesen wäre - sah die Schuld aber nicht beim Trainerteam und entschied daher auf eine sportliche Lösung des Konflikts in einem Wiederholungsspiel.

Volmarstein dreht das Spiel

So kam es dann also zum dritten Spiel des SuS Volmarstein gegen den TuS Ennepetal in der kurzen Zeit. In einer Partie vor rekordverdächtiger Kulisse im Köhlerwaldstadion ging Ennepetal früh in Führung, doch die Volmarsteiner drehten das Spiel noch in der ersten Halbzeit. Mit der Unterstützung der Fans und einiger Jugendmannschaften des SuS, die Jugendleiter Patrick DeVita eingeladen hatten, brachte Volmarstein den Sieg in der zweiten Halbzeit sicher ins Ziel, war zeitweise sogar näher am 4:1 als die Ennepetaler am Anschluss.

Seit 2011 erstes Team im Finale

Nach Abpfiff brachen die Dämme und die U17 konnte zum zweiten Mal ihren Finaleinzug feiern. „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und sehr dankbar“, erklärte Trainer Daniel Schuster nach dem Spiel. Auch Patrick DeVita betonte, wie stolz der gesamte Verein auf diesen Erfolg der U17 sei. Die Volmarsteiner sind seit 2011 die erste Mannschaft aus Wetter und Umgebung, die es in ein U17-Kreispokalfinale schafft. Dort treffen sie am 23. November um 15 Uhr in Obersprockhövel als klarer Underdog auf die TSG Sprockhövel und dürfen nach dem aufregenden Finaleinzug auf die Überraschung hoffen.