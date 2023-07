SV Haspe 70 feilt am Kader für die nächste Saison

Hagen. Nach der sensationellen Saison 22/23 stellt sich der SV Haspe 70 für die neue Regionalliga-Saison auf. Der erste Neuzugang kommt aus der ProB.

Den Erfolg der sensationellen Saison 2022/23 bestätigen – das ist die große Herausforderung, der sich die Verantwortlichen der ersten Mannschaft des SV Haspe 70 stellen. Dabei geht es Trainer Michael Wasielewski und seinem als Teammanager tätigen Bruder Martin Wasielewski nicht um einen bestimmten Tabellenplatz. Vielmehr möchte man den Teamspirit und die Euphorie, die im Vereinsumfeld und bei den Fans entfacht wurde, aufrecht erhalten.

Cikara und Margaritis in die ProB

Einige prägende Basketballer der vergangenen Spielzeit in der 1. Regionalliga haben die 70er bereits verlassen. Das ist der natürliche Lauf der Dinge, wenn man überraschend oben mitmischt und die Blicke auf sich zieht. Mit Sven Cikara (EN Baskets Schwelm) und Michael Margaritis (BBG Herford) wechseln zwei Hasper Stammspieler in die 2. Bundesliga ProB, während Ricardo Artis II aus eben jener Liga mehrere Angebote vorliegen. Noch hat sich der überragende Akteur der letzten Saison aber nicht entschieden. „Wir haben unseren Job gemacht“, ist Michael Wasielewski ein Stück weit stolz, dass mehrere seiner Spieler den „Sprung nach oben“ schaffen. Derweil treten Max Obrebski und Philipp Urban kürzer (wir berichteten).

Michael Wasielewski (links) kann weiter auf Marvin Waltenberg setzen. Vom Center erhofft sich der Trainer einen weiteren Leistungssprung. Foto: Michael Kleinrensing / ARCHIV

Den 70ern bleiben aber auch wichtige Akteure erhalten: Center Marvin Waltenberg und Shooting Guard Felix Krall etwa, die Martin Wasielewski als „echte Teamplayer“ bezeichnet. „Sie geben immer 100 Prozent und sind sehr nette, angenehme Jungs. Beide sind wichtig für die Mannschaft und wir sind uns sicher, dass sie uns noch mehr geben können.“

Vielseitiger Neuzugang aus Schwelm

Überdies gaben die 70er jetzt ihren ersten Neuzugang bekannt: Shooting Guard Mauro Nürenberg wechselt von ProB-Ligist EN Baskets Schwelm in den Hagener Westen. „Wir wollen ihn schon seit zwei Jahren verpflichten, jetzt hat es endlich geklappt“, freut sich Coach Michael Wasielewski. „Mauro ist vielseitig, gut ausgebildet und hat einen schönen Wurf. In der ProB hat er den Sprung nicht ganz geschafft, jetzt möchte er bei uns durchstarten.“ Der 1,92 Meter große Nürenberg spielte vor seinem vierjährigen Engagement in Schwelm (2019-2023) bei den Sparkassen-Stars Bochum bzw. ehemals AstroStars Bochum (2012-2019).

Mit weiteren Leistungsträgern der vergangenen Spielzeit sind die Wasielewskis derzeit in „guten Gesprächen“, zudem sind drei, vier weitere Neuzugänge geplant. Für die Aufbauposition ist der SV 70 auf der Suche nach einem Importspieler, der die Mannschaft führen kann. Am 31. Juli, wenn die Hasper Basketballer offiziell in die Saisonvorbereitung starten, soll der Kader komplett sein. Geplant ist ein Trainingslager in Erfurt sowie die üblichen Vorbereitungsspiele gegen heimische Regionalligisten, ehe die Saison 2023/24 am 9. September mit einem Auswärtsspiel in Bonn startet.

Apropos: Wie auch die BBA Hagen wird Haspe 70 seine Heimspiele künftig freitagabends austragen. Damit möchte der SV den üblicherweise vollgepackten Samstag entzerren, andererseits werden so die (jungen) Akteure, die in mehreren Teams gleichzeitig gemeldet sind, nicht mehrmals täglich belastet.

