SV Haspe 70: Warum Teamkapitän Luchterhandt sich zurückzieht

Hagen. Oscar Luchterhandt verlässt das Team des Erstregionalligisten SV Haspe 70. Kontinuität kann der Verein aber auf einer anderen Position vermelden.

17 Punkte und 8,8 Rebounds pro Partie, unermüdlicher Einsatz und Führungsstärke: Die Liste an Qualitäten, die Oscar Luchterhandt (30) beim Basketball-Erstregionalligisten SV Haspe 70 einbringt, ließe sich problemlos erweitern. Die Leistungen des Teamkapitäns sind noch beeindruckender, wenn man weiß, unter welchen Umständen er sie abruft: Luchterhandt ist als Vertriebler im Außendienst tagtäglich „on tour“ und kann höchstens einmal die Woche trainieren. Aus seinem Dienstwagen heraus betritt er die Basketballhalle und spielt dann auch noch auf Topniveau.

Schwieriger Spagat zwischen Basketball und Beruf

Doch zumindest vorerst ist damit Schluss. „Leider erlaubt es meine berufliche Situation nicht mehr, auf Erstregionalliga-Niveau zu spielen. Egal, wie ich es versuche zu drehen und wenden“, erklärte Luchterhandt unserer Redaktion. Das Hasper Urgestein wird seinem Heimatverein aber „auf jeden Fall erhalten bleiben“ und voraussichtlich die dritte oder vierte Mannschaft verstärken.

Auch lesenswert: Dominik Spohr über seine neue Rolle und den Geschäftsführer.

Was er am meisten vermissen wird? „Einerseits das ganze Drumherum, wobei ich dem Verein ja nicht abhandenkomme. Andererseits mich auf Erstregionalliga-Niveau mit anderen zu duellieren, und das vor teils großen Kulissen. Natürlich werde ich es auch vermissen, Teil des Teams zu sein. Wir hatten in der letzten Saison eine richtig coole Konstellation und eine grandiose Teamchemie.“

Vielseitiger Führungsspieler

In der Spielzeit 2021/22 war „Pommes“, wie Luchterhandt genannt wird, wieder einer der Leistungsträger und Ruhepole seines Teams. Mit seiner Vielseitigkeit war er maßgeblich am Ligaerhalt beteiligt. „Oscar hat das Team von Beginn an im Griff gehabt und mir so auch ein wenig die Arbeit erleichtert“, sagt Michael Wasielewski, Coach der 70er, mit einem Augenzwinkern. „Durch seine Leadership wusste die Mannschaft immer, in welche Richtung es gehen musste. Zum richtigen Zeitpunkt nahm er seine Jungs mit ein paar aufmunternden Worten in die Arme, war aber auch in der Lage, sie bei Bedarf lautstark wachzurütteln.“

Während es im Kader der 70er Veränderungen gibt, kann der Verein auf der Trainerposition auf Kontinuität setzen: Michael Wasielewski wird das erste Herrenteam der 70er auch in der kommenden Saison als Headcoach betreuen. „Micha hat es geschafft, aus vielen Individuen eine Einheit zu bilden. Trotz einiger Höhen und Tiefen stand am Ende der verdiente Klassenerhalt in der 1. Regionalliga“, begründet Martin Wasielewski, 2. Vorsitzender des SV70, die Entscheidung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke