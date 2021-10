SV Haspe 70: Westbrook ist von Hamm nicht zu bremsen

Hagen/Hamm. 1. Regionalliga: Basketball Akademie Hagen ist gegen ETB Miners Essen chancenlos. SV Haspe 70 fährt in Hamm den zweiten Saisonsieg in Folge ein.

Die Basketballer des SV Haspe 70 kommen in der 1. Regionalliga in Fahrt: Bei den TuS HammStars siegte die Mannschaft von Trainer Michael Wasielewski dank geschlossener Teamleistung mit 81:77. Es war der erste Auswärtserfolg der 70er, die damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelten. Die Basketball Akademie Hagen hingegen war daheim gegen die ETB Miners haushoch unterlegen.

BBA Hagen - ETB Miners 78:98 (41:57). Das Spiel der Gäste hatte Hand und Fuß, fand Kosta Filippou. Um die Leistung seines eigenen Teams zu beschreiben, drehte der BBA-Trainer die Redewendung etwas um: „Unserem Spiel fehlt es manchmal an der Hand, manchmal an dem Fuß und manchmal auch an beidem.“ Die Gastgeber erlaubten sich in der Otto-Densch-Halle immer wieder Schwächephasen, die das Topteam aus Essen zu nutzen wusste. 35:23 stand es nach dem ersten Viertel für die Gäste, deren Sieg zu keiner Zeit gefährdet war.

Essens US-Guard George Peterson führte gekonnt Regie, während Schützen wie Fabian Richter und Marcel Koulibaly sicher von außen einstreuten. Dazu dominierten die Miners die Bretter, die BBA hatte laut offizieller Statistik gerade mal 18 Rebounds gefangen, Essen hingegen fast doppelt so viele (35).

Für die Hagener überzeugten die Youngsters Aldin Ribic, Tobias Wegmann, Simon Gebehenne und Lasse Dresel sowie Routinier Vytautas „Vytzka“ Nedzinskas. Doch für den ersten Heimsieg reichte das nicht ansatzweise.

BBA: Ligons (12), Philipp (2), Wegmann (7), Opitz (3), Fritze (4), Nedzinskas (16), Ribic (13), Gebehenne (6), Fuhrmann (8), Dresel (8), Theodoridis, Krichevski (2).

TuS HammStars - SV Haspe 70 77:81 (36:39). Nach einer verkorksten Vorbereitung und zwei Niederlagen zum Saisonstart scheinen sich die Puzzleteile in Haspe schnell zusammengefügt zu haben. In Hamm siegten die 70er vor allem dank eines überragenden letzten Viertels. das man mit 32:23 gewann. „Unser drittes Viertel war schlecht, aber danach sind wir wieder mehr zum Korb gezogen, womit wir auch an der Dreierlinie mehr Platz hatten. Und am Ende sind die entscheidenden Dinger reingefallen“, freute sich SV-Coach Wasielewski.

Einer dieser entscheidenden Dinger war ein Dreier vom starken Kapitän Oscar Luchterhandt (19 Punkte, 8 Rebounds) sowie ein Korbleger des vielseitigen Sven Cikara (9 Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists). Aber der Mann des Spiels war der US-amerikanische Neuzugang Daniel Westbrook, der von Hamm nicht zu stoppen war. Der Flügelspieler überzeugte nicht nur mit 27 Punkten und traumhaften Wurfquoten (6/8 Dreiern), sondern auch mit engagierter Verteidigung.

Am Sonntag stand für die 70er aktive Regeneration an, ehe bereits heute Abend der Ligaalltag Einzug hält: Die Elephants Grevenbroich sind um 20.15 Uhr zu Gast in der Hasper Rundsporthalle. Die Elefanten haben am Samstag bei Citybasket Recklinghausen ihre bereits vierte Niederlage im vierten Spiel eingesteckt.

Haspe: Obrebski (2), Strahl (2), Westbrook (27), Cika(9), Urban (3), Nsiabandoki (4), Luchterhandt (19), Penteker (15), Ojma, Molitor, Glavovic, Waltenberg.

