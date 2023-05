Taekwondokas aus Herdecke überzeugen bei Turnier in Velbert

Herdecke. Internationale Besetzung, Erfolg für heimische Kämpfer: Drei Mal Gold gab es kürzlich für den noch jungen Verein redletics beim Children´s Cup.

Drei Mal Gold holte das Taekwondo-Team der redletics Herdecke beim Internationalen Children´s Cup. Am Samstag ging es für Coach Max Merfeld mit fünf seiner Zweikampf-Athleten nach Velbert. Alle angetretenen Sportler von redletics überzeugten mit starken Leistungen.

Tom Wember konnte sein Finale deutlich für sich entscheiden, setzte sich überlegen durch und gewann verdient Gold. Philip Weiss startete zum ersten Mal in der Leistungsklasse 1. Zahlreiche Kopftreffer zu Beginn brachten ihn schnell in Führung, die er dann über beide Runden nicht wieder abgab. Philip gewinnt souverän Gold im Finale. Elias Möller startete gut, verlor die erste Runde nach einer verletzungsbedingten Pause dann aber doch noch. In der 2. Runde kämpfte er sich wieder heran und konnte auf 1:1 ausgleichen. In der 3. Runde unterlag er seinem Gegner knapp und verpasste damit den Einzug ins Halbfinale.

Vincent Möller musste bei dem Turnier in LK 1 starten. Er ließ sich im Halbfinale auch von der deutlich höheren Graduierung des Gegners nicht einschüchtern und zeigte, dass er durchaus mithalten konnte. Am Ende unterlag er leider in beiden Runden knapp. Arthur Busse gewann ebenfalls Gold in seiner Klasse. Am Ende des Tages stellte er sich noch für einen Freundschaftskampf auf die Matte. Auch dabei zeigte er eine überzeugende Leistung und gewann souverän.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke