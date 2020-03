Ob Basketball-Bundesliga oder 2. Liga ProA, ob Kampf gegen den Abstieg oder Rennen um die Play-offs: Die Duelle zwischen Phoenix Hagen und den Gladiators Trier – bis 2015 noch TBB Trier – sind stets reich an Nervenkitzel. Bevor die Basketball-Klubs am Freitagabend um 20 Uhr in der Krollmann-Arena am Ischeland erneut aufeinander treffen und um Punkte für die ProA-Endrunde spielen, blicken wir auf die fünf größten Momente der Rivalität.

1. 21. Dezember 2009: In der heißen Schlussphase haben die Fans längst vergessen, dass es anfangs wegen eines vorübergehenden Heizungsausfalls in der Hohenlimburger Injoy-Halle kühl gewesen war. So kühl, dass sogar ein Spielausfall drohte. Doch ein Techniker kann den Schaden beheben.

Michael-Hakim Jordan führt Phoenix gegen Trier zum Sieg. Foto: Laube,Jörg / WP

Zum Glück für Phoenix. In einem äußerst umkämpfen Heimspiel ist es der nachverpflichtete Michael-Hakim Jordan, der in seinem Debüt die Hagener zum 79:77-Heimsieg führt. 17 Punkte, darunter drei Dreier, sind eine mehr als respektable Ausbeute des US-Amerikaners. Auch wenn Jordan für reichlich Zoff in Hagen sorgt und bereits vorzeitig beurlaubt wird: Seine heroischen Aktionen bringen Phoenix in der ersten Bundesliga-Saison den Klassenerhalt.

2. 24. April 2010: Ein Saisonendspurt, der den Fans graue Haare bereitet. Phoenix und Trier brauchen beide einen Sieg für den Klassenerhalt. Der mitgereiste Hagener Anhang darf sich beim 72:76 (36. Spielminute) Hoffnungen auf einen Auswärtssieg machen, aber Trier dreht gegen ein im Angriff nervöses Phoenix-Team das Spiel, siegt am Ende hauchdünn mit 78:77. „Wir sind alle total enttäuscht“, drückt Phoenix-Aufsichtsratschef Thomas Haensel aus, was der mitgereiste Hagener Tross fühlt. Und Freyer bedauert: „Die Chance war da.“ Phoenix macht es spannend bis zum Saisonende, gewinnt das letzte Spiel in Paderborn mit 85:78.







3. 13. Februar 2011: Phoenix hat zwar ein komfortables Polster zur Abstiegszone, ein Sieg bei der Play-off-ambitionierten TBB Trier ist trotzdem das Ziel. Und das sieht lange realistisch aus. Nachdem TBB-Center Maik Zirbes an der Freiwurflinie zum 79:77 trifft, bleiben noch 13 Sekunden – und die nutzt Hagens Jacob Burtschi zum großen Auftritt. Aus zehn Metern trifft der US-Flügel spektakulär zum 80:79 für Phoenix. Doch Trier hat noch sieben Sekunden Zeit. Nach einem Fehlwurf greift Barry Stewart beim Offensiv-Rebound gegen Mark Dorris rustikal zu, erzielt 1,3 Sekunden vor dem Ende den Siegkorb. Wobei eine missverständliche Abwink-Geste des Schiedsrichters – bei Stewarts Wurf – für lange Diskussionen sorgt, ehe der Sieger feststeht. „Der Schiedsrichter hat einen Fehler gemacht, meine Spieler haben nach seinem Zeichen aufgehört zu spielen“, ärgert sich Phoenix-Coach Ingo Freyer.





4. 7. April 2013: Im vierten Anlauf klappt es endlich mit dem ersten Phoenix-Auswärtssieg in Trier.

Olli Herkelmann (links) feiert im April 2013 mit den Phoenix-Fans den Auswärtssieg in Trier. Foto: Harald Tittel / WP

Beim 92:86 ist es – wie könnte es auch anders sein – erneut lange spannend, aber nach zwei Dreiern von David Bell und Mark Dorris zum 84:71 ist in der 37. Spielminute alles klar. 200 mitgereiste Hagener Anhänger feiern ausgelassen, Geschäftsführer Oli Herkelmann gibt beim Siegestanz den Takt vor. Ein ganz wichtiger Sieg – allerdings nicht gegen den Abstieg, sondern für die erste Play-off-Teilnahme.





5. 8. Oktober 2017: Nach überstandenem Insolvenzverfahren ist Phoenix zurück in der ProA, verdirbt nicht nur Köln, sondern auch Trier das Heimdebüt. Das Team von Interims-Cheftrainer Dietmar Günther legt mit einem starken zweiten Viertel den Grundstein zum Hagener 72:68-Sieg vor 2557 Besuchern. Dominik Spohr (15 Punkte) und Jonas Grof spielen ganz stark (12, 11 Rebounds).