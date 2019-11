Trainer Ulli Kriebel tritt bei Eintracht Hagen zurück

Hagen Handball-Drittligist VfL Eintracht Hagen benötigt einen neuen Trainer: Chefcoach Ulli Kriebel ist beim Tabellendritten zurückgetreten.

Dieser Schritt kommt nach den jüngsten Ergebnissen nicht mehr so überraschend: Bei Handball-Drittligist VfL Eintracht Hagen ist Cheftrainer Ulli Kriebel zurückgetreten. Der im Sommer nach dem Zweitliga-Abstieg als Nachfolger des entlassenen Trainers Niels Pfannenschmidt verpflichtete Kriebel hatte bereits nach der blamablen 26:29-Heimniederlage gegen Schlusslicht SG Menden Sauerland Wölfe am vorletzten Freitag seine eigene Arbeit kritisch hinterfragt und sich Bedenkzeit erbeten. ,,Da es mir nicht gelungen ist, die von uns gesetzten Ziele umzusetzen, ziehe ich als Verantwortlicher die Konsequenzen”, so der 41-Jährige.