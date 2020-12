Trainerteam verlängert beim SC Berchum/Garenfeld

Hagen. Die Vertragsgespräche beim Fußball-Landesligisten SC Berchum/Garenfeld sind im vollem Gange. Deshalb will Trainer Kampmann bleiben.

Der Spielbetrieb ruht, hinter den Kulissen wird beim Fußball-Landesligisten SC Berchum/Garenfeld dafür umso mehr gearbeitet. Seit drei Wochen bekleidet Stefan Wustlich das Amt des Sportlichen Leiters. Nun kann er die ersten Vertragsverlängerungen für die kommende Saison bekannt geben.

So wird Fabian Kampmann weiter als Trainer im Waldstadion aktiv sein. Mitte 2019 übernahm er das Amt von Dieter Iske und feierte nach der vergangenen Saison den Aufstieg in die Landesliga. „Für mich gab es eigentlich keine andere Alternative. Ich fühle mich hier nach wie vor sau wohl. Das Team hinter dem Team macht einen grandiosen Job und die Mannschaft ist lernwillig und entwickelt sich immer weiter. Dazu haben wir ein sehr intaktes Vereinsleben mit vielen super Menschen, die sich hier engagieren und den Verein weiter nach vorbeibringen wollen.“

Mit dabei bleibt auch Kampmanns Co-Trainer Janis Nicolaßen . „Ich bin froh, dass man auf mich zugekommen ist, da es mir unheimlich viel Spaß macht in diesem Verein zu arbeiten und ich gespannt auf die weitere fußballerische Entwicklung unserer Spieler bin“, freut dieser sich auf die Fortsetzung des Trainingsbetriebes im neuen Jahr.

Verlängerung als logische Konsequenz

Für Wustlich ist die Verlängerung eine logische Konsequenz: „Der Verein freut sich über die frühzeitige Zusage des Trainerteams, auch in der neuen Saison ein Teil des anhaltenden Projektes in Garenfeld zu bleiben und insbesondere die positive Entwicklung der Mannschaft fortzuführen.“

Auch Thomas Krah , 1. Vorsitzender des Vereins, findet nur lobende Worte: „Persönlich und für den Verein freue ich mich sehr über die Zusage von Fabian Kampmann, auch in der kommenden Spielzeit den eingeschlagenen Weg weiter mit uns gemeinsam gehen zu wollen. Ich bin von dem Gesamtpaket überzeugt. Neben seiner sportlichen Qualifikation passt für uns auch die Art und Weise, wie Fabian die jungen Spieler integriert und die Mannschaft führt, sehr gut. Zudem hat Fabian dabei nicht nur die „Erste“ des Sportclubs, sondern die Entwicklung des gesamten Vereins im Auge. Und diese Entwicklung ist in den vergangenen Jahren durchweg positiv gewesen. Ich persönlich würde ihn gerne langfristig an uns binden, da ich das Potenzial sehe gemeinsam mit Fabian den Verein weiter nach vorne zu bringen und ehrgeizige sportliche Ziele verwirklichen zu können.“