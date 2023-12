Transfer fix: Hagen 11 holt Abwehrspieler aus der Oberliga

Hagen Auf der Suche nach Verstärkung hat Hagen 11 im Winter den Spielermarkt sondiert - und ist bei einem Oberligisten fündig geworden.

Verstärkung für die Rückrunde: Fußball-Landesligist SpVg. Hagen 1911 hat für die Rückrunde einen zusätzlichen Spieler verpflichtet. Vom Oberligisten FC Brünninghausen wechselt Kubilay Tekin nach Emst.





Bei der SpVg. ist man froh über die personelle Verstärkung: „Mit Kubi verstärkt uns ein Spieler, der auf fast allen Defensiv-Positionen einsetzbar ist. Kubi hat Erfahrungen in der Ober-, Westfalen- und Landesliga gesammelt und ist daher trotz seiner jungen 26 Jahre bereits ein relativ erfahrener Spieler. Kubi und Hagen 11 – das passt, da sind wir uns sicher und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagt Elfer-Trainer Christian Fohs über den Akteur, der in der Vergangenheit auch schon für Borussia Dröschede und den FC Iserlohn auflief.

„Der Grund, warum ich zu Hagen 11 gewechselt bin, ist, dass ich in der Mannschaft sehr viel Potenzial sehe. Sie hat schon in der Hinrunde sehr stark gespielt und ich möchte ihr helfen, in der Rückrunde noch stärker aufzutreten. Darüber hinaus habe ich ein Trainerteam kennenlernen dürfen, das mir das Gefühl gibt, mich sportlich weiterentwickeln zu können. Daher hoffe ich, dass wir eine noch bessere Rückrunde spielen und ich den Erwartungen gerecht werde.“





Die Rückrunde startet für die Elfer, die einen Punkt hinter Tabellenführer SF Ostinghausen überwintern, am 10. Februar mit dem Derby bei Borussia Dröschede.

