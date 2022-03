Ex-Mitspieler im direkten Duell: Am Sonntag treffen Jonas Grof (links) von den Gladiators Trier und Hagens Guard Paul Giese wieder aufeinander.

Basketball Trier vs. Phoenix Hagen: Nächste Runde des Traditionsduells

Hagen. Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen gastiert am Sonntag bei den Gladiators Trier. Der Einsatz eines Hagener Topspielers ist noch fraglich.

Die Partien dieser beiden Mannschaften könnten ganze Basketball-Geschichtsbücher füllen: Die Gladiators Trier und Phoenix Hagen – und deren Vorgänger-Vereine – liefern sich seit Jahrzehnten umkämpfte Duelle in der Bundesliga sowie in der 2. Liga. Am Sonntag ist es wieder soweit (17 Uhr, sportdeutschland.tv). Hier sind die Infos zum Heimspiel der Trierer gegen Phoenix Hagen.

Die Ausgangslage

Trier (Rang fünf) und Hagen (acht) stehen momentan dort, wo sie gemäß ihres Selbstverständnisses auch stehen wollen. Die Moselstädter sind ganz schön gut in Form, haben zuletzt vier Spiele in Serie für sich entschieden. Phoenix braucht sich mit acht Siegen aus den letzten elf Partien aber ebenfalls nicht verstecken.

Der Gegner

Anfang dieses Jahres hat sich Trier von seinem Trainer Marco van den Berg getrennt, es übernahm Co-Trainer Pascal Heinrichs, der den Job so gut machte, dass er den Cheftrainer-Posten bis zum Ende der Saison behält. Die Gladiators sind defensiv ungemein stark und bilden das beste Rebound-Team der Liga. Die Trierer sind groß und spielen körperlich hart, sowohl vorne als auch hinten.

Topscorer des Teams ist der kanadische Flügelspieler Brody Clarke (15 Punkte pro Spiel). Viel offensive Unterstützung bekommt er vom US-Amerikaner Parker van Dyke (14,3) und dessen Landsmann Austin Wiley (13,9, 11 Rebounds). Den Aufbau leiten das Hagener Eigengewächs Jonas Grof (8,3) und Garai Zeeb (11,7, 6,5 Assists).

Das Hinspiel

Das lief auf Augenhöhe ab, bis Phoenix Hagen im dritten Viertel einen 17:0-Lauf zündete und einen deutlichen 86:67-Sieg einfuhr. Topscorer eines ausgeglichenen Hagener Teams war Paul Giese (17).

Zurück im Phoenix-Kader: Power Forward Dominik Spohr. Foto: Michael Kleinrensing

Die Personallage

Die entspannt sich bei Phoenix Hagen nur bedingt. Mannschaftskapitän Dominik Spohr ist zu Wochenbeginn wieder ins Training eingestiegen und wird spielen können. Der Einsatz des am Fuß verletzten CJ Walker ist hingegen noch fraglich. Auf Trierer Seiten fehlen Thomas Grün und Derrick Gordon.

Die Statistiken

Trier schnappt sich überragende 43,7 Rebounds pro Spiel, davon 14,4 am offensiven Brett. Zudem verteilen Grof und Co. die zweitmeisten Assists der Liga (22,2) und zeigen sich damit besonders teamdienlich. Trier macht die Basics richtig und spielt ansehnlichen Basketball. Allerdings verlieren die Moselstädter auch 17 Mal pro Spiel den Ball (zweitschlechtester Wert in der ProA).

Die Trainerstimmen

Chris Harris (Hagen): Mit vier Siegen in Folge hat Trier sich im Playoff-Rennen gut positioniert und wird eine schwer zu knackende Nuss. Das Hinspiel hat allerdings gezeigt, dass wir grundsätzlich dazu in der Lage sind. Jetzt ist es an uns, mit noch frischen Beinen zu Beginn der anstehenden englischen Woche über die vollen 40 Minuten Druck zu machen.“

Pascal Heinrichs (Trier): „Phoenix hat einen kleinen Lauf, sie konnten drei der letzten vier Spiele für sich entscheiden. Sie nehmen die zweitmeisten Dreier der gesamten Liga, haben aber auch die zweitbeste Quote – ihre Schützen müssen wir eng verteidigen. In der Offense müssen wir den Ball klug ‘inside’ bekommen und unsere Stärken dort clever ausspielen.“

