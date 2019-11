Trotz Erfolg haben auch Hohenlimburgs Frauen Nachwuchssorgen

Die Freude war groß, diese Reklame kommt zur rechten Zeit: Die Fußball-B-Juniorinnen des SV Hohenlimburg 1910 haben mit einem 5:4-Erfolg über den FFC Ennepetal zum sechsten Mal den Kreispokal gewonnen. In Sprockhövel trafen Celina Welker, Emily Bulenda, Luisa Schütt (2) und Anna-Lena Mankel für die Zehnerinnen, nun tritt man im Westfalenpokal gegen SpVg 20 Brakel am 8. Dezember an. „Das war heute mal wirklich Werbung für den Mädchenfußball“, sagte Trainer Thomas Gebauer nach dem Endspiel - die kann der SV Hohenlimburg 10 auch gut gebrauchen. Denn so erfolgreich die größte Fußball-Mädchenabteilung Hagens auch ist, Nachwuchs kommt nur schleppend nach.

Hagen Breckerfeld Wetter Herdecke Hagen 11 und Volmarstein/Esborn verlieren Zwei weitere heimische Teams standen in Obersprockhövel in den Endspielen der älteren Jahrgangsklassen um den Kreispokal: Die C-Junioren der SpVg. Hagen 11 mussten sich dabei der TSG Sprockhövel mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Keine Chancen hatten die B-Junioren der JSG SuS Volmarstein/​TuS Esborn, die gegen die TSG Sprockhövel mit 0:7 (0:2) verloren.

„Wir stehen mit allen Mannschaften im oberen Drittel der Tabelle, aber Zuwachs ist das größte Problem“, beklagt Thomas Gebauer. Die B-Juniorinnen stehen zurzeit auf dem zweiten Platz in der Bezirksliga, haben gute Möglichkeiten, in die Westfalenliga aufzusteigen. Insgesamt hat der SV Hohenlimburg in der Frauen- und Mädchenabteilung zwei Seniorinnen- und vier Jugendteams. Die erste Damenmannschaft ist zuletzt zwar aus der Westfalenliga abgestiegen, die Reserve spielt in der Bezirksliga - so stellt man am Kirchenberg die beiden erfolgreichsten Hagener Teams.

Üppige Zeiten sind vorbei

In dieser Saison haben die Zehnerinnen einen Testlauf mit einer weiblichen F-Jugend gestartet, die als einziges reines Mädchenteam gegen Minikicker spielen. Von fünf Partien wurden sogar zwei gewonnen. „Bei den F-Mädchen haben wir am meisten Zulauf“, sagt Gebauer: „Wo es hapert, sind D- und C-Juniorinnen, im Alter zwischen zehn und 13 Jahren. Da ist der Casus knacksus.“ Das Problem habe man aber nicht nur in Hohenlimburg, sondern auch überkreislich: „Die meisten haben - wenn überhaupt - pro Altersklasse eine knapp besetzte Truppe, die üppigen Zeiten sind vorbei.“

Und wenn die Zehnerinnen mit der U17 in die Westfalenliga aufsteigen sollten, wäre das zwar ein Erfolg, doch dann haben Thomas Gebauer und Co. das nächste Problem in der Nachbarschaft: Der FC Iserlohn spielt mit seinen B-Mädchen in der Bundesliga, hat darunter nur eine C-Juniorinnen-Mannschaft und ist immer auf der Suche nach Talenten. Und bei einem Aufstieg würden die besten Hohenlimburgerinnen für den Bundesligisten interessant, gleichzeitig komme beim SV 10 wenig Nachwuchs aus der D- und C-Jugend hoch. „Der FC Iserlohn zieht sich die besten Spielerinnen raus. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist Fakt“, sagt Gebauer: „Wenn die selber Jugendarbeit betreiben würden, so wie wir, dann müssten die nicht wildern gehen. Es ist natürlich einfacher, sich die fertig ausgebildeten Spielerinnen auszusuchen.“

Nationalteam kein Zugpferd mehr

Ein allgemeines Problem sei zudem die nachlassende Berichterstattung über das Nationalteam. „Von 2006 an war die Frauen-Nationalmannschaft gut mit dabei, hatte viele Erfolge und war andauernd im Fernsehen. Das hat natürlich die jungen Frauen und Mädchen in die Vereine gezogen, wir hatten großen Zulauf“, sagt der Zehner-Trainer: „Aber mittlerweile ist die Welle vorbei, die Frauennationalmannschaft bekleckert sich nicht mit Ruhm.“ Auch sei der Bezug zum Profifußball „natürlich ein ganz anderer als bei den Jungs“, die sich von klein auf mit Borussia Dortmund, Schalke 04 und Bayern München beschäftigen.

Gebauer betont, sein Verein würde alles Mögliche für die Nachwuchswerbung versuchen: „Aber wir wissen langsam nicht, wo wir noch ansetzen sollen.“ Der Verein arbeite mit Schulkooperationen, die schon aufgrund von Hallenbelegungen gescheitert sind, mit Prospekten und Infoständen. „In den Medien werden wir hinten angestellt“, bedauert Gebauer: „Da sind wir nicht präsent genug, um bei Eltern und Kindern Interesse zu wecken.“