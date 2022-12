TSG Herdecke kann sich über 15.700 Euro für Klubheim freuen

Herdecke. 2022 war für die Fußballer der TSG Herdecke ereignisreich, nicht nur wegen des 111. Geburtstags:

Es war ein ereignisreiches Jahr für die TSG Fußball Herdecke, die in diesem Jahr den 111. Geburtstag umfangreich gefeiert hat. Abschluss war die Weihnachtsfeier der drei Herrenmannschaften, des Damenteams und der vier Altherren-Mannschaften sowie aller Trainer zusammen im Ruderclub. Dabei konnte ein Spendenscheck in Höhe von 15.700 Euro an den Förderverein für neues Vereinsheim übergeben werden.

Beim Jahresrückblick war schnell klar, dass bei der TSG im Jubiläumsjahr viel passiert ist: Zunächst wurde der Förderverein für den Bau eines neuen Vereinsheims gegründet, bei der Jahreshauptversammlung mussten fünf langjährige Mitglieder des Vorstandes ersetzt werden und die Vereinskneipe, unter der neuen Leitung von Dieter Nahus konnte nach langer Pause wiedereröffnet werden. Beim Sponsorenlauf „Herdecke - Paris - Rom“ liefen die Mitglieder passend zum Gründungsjahr die 1911 Kilometer und bekamen so nur durch Spenden von Vereinsmitgliedern, Freunden und Verwandten eine Summe von 15.700 Euro zusammen. Diese Summe wurde dem Förderverein der TSG unter der Leitung von Sandra und Daniel Nehls, Jan Koray und Andreas Buil im Rahmen der Weihnachtsfeier von Jugendleiter Michael Lippmann und Initiator Martin Schulz übergeben.

Zudem fanden beim Sommerfest das Reiner-Bürger-Altherrenturnier und das Spiel der TSG-Altherren gegen die BVB-Traditionsmannschaft statt. Sportliche Höhepunkte waren die Vize-Westfalenmeisterschaft der Ü40-Mannschaft und der Kreispokalsieg der C-Mädchen. Und das erste Highlight 2023 steht schon Anfang des neuen Jahres an: Am 7. und 8. Januar lädt die TSG zum DEW21-Girls-Cup: Am Samstag von 9.30 Uhr bis 20 Uhr (C-Juniorinnen und Damen) und am Sonntag von 9.45 Uhr bis 18 Uhr (D-Juniorinnen und B-Juniorinnen) spielen insgesamt 33 Teams in der Bleichsteinhalle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke