TSV Hagen 1860: Elina Stahmeyer ist nicht zu stoppen

Hagen. Zum sechsten Mal in Folge gehen die Regionalliga-Basketballerinnen des TSV Hagen 1860 als Sieger vom Feld – und das trotz vieler Ausfälle.

Auch wenn die Regionalliga-Basketballerinnen des TSV Hagen 1860 mit nur sechs Spielerinnen antreten konnten, sicherte sich die Mannschaft von Trainer Fabian Schumann gegen NB Oberhausen einen 94:70-Sieg.

Unterstützung gab es für die Hagenerinnen aus der zweiten Mannschaft: Joline Radtke stieß zur Mannschaft dazu. Nur in der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie, was vor allem daran lag, dass das TSV-Team die schlechteste Defensiv-Leistung seit langem ablieferte: Die Eins-gegen-Eins-Verteidigung fand nicht statt, was den Oberhausenerinnen immer wieder der Weg zum Korb gestattete. Da aber auch die Gäste nicht besser verteidigten und die TSV-Damen mit Elina Stahmeyer eine nicht zu stoppende Spielerin hatten, konnte sich kein Team absetzen.

Konzentrierter Start in das dritte Viertel

Nach einer deutlichen Halbzeitansprache starteten die Hagenerinnen konzentriert in das dritte Viertel in welchem sie nur elf Punkte zuließen. Auch offensiv konnte sich nun das ganze Team in Szene setzen und harmonierte auch hier viel besser als in der ersten Hälfte. Den zwanzig Punkte Vorsprung vor dem letzten Viertel verteidigte das Schuman-Team konzentriert und ließ nichts mehr anbrennen. „Ein dreckiger Sieg für uns“, beschreibt Trainer Fabian Schumann die Partie, in der die TSV Damen zum sechsten Mal in Folge als Sieger vom Spielfeld gingen.

Am 16. Januar kommt es dann in Herne zum Spitzenspiel um den ersten Tabellenplatz gegen den mit Erstligaspielerinnen gespickten HTC. Das TSV Team hofft nun, dass es nach der Weihnachtspause komplett dort antreten kann.

