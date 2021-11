TSV Hagen 1860 und BBA II werfen sich für Oberliga-Derby ein

Hagen. TSV Hagen 1860, BBA Hagen II und SV Haspe 70 II fahren in der Basketball-Oberliga klare Siege ein. Malte Dukatz erleidet eine Kopfverletzung.

Die drei Hagener Vertreter der Basketball-Oberliga behaupten sich weiter stark: SV Haspe 70 II,BBA Hagen II und TSV Hagen 1860 fuhren am vierten Spieltag allesamt überzeugende Heimsiege ein. Die Partien im Überblick:

SV Haspe 70 II – LTV Lippstadt 76:59 (43:38). Die 70er mussten auf sieben Spieler verzichten, bekamen dafür aber reichlich Erstregionalliga-Erfahrung: Fabian Wolf, Florian Tomann und Michael Wasielewski aus der dritten Mannschaft (Loco-Express) halfen dem Team von Coach Yannik Springkämper aus. Ebenso war Jordan Iloanya aus der ersten Mannschaft mit von der Partie, um nach langer krankheitsbedingter Pause wieder Spielpraxis zu erlangen.

Gegen die Lippstädter Zone agierten die Gastgeber zunächst lethargisch und sahen sich mit 17:21 hinten (10.), aber die Umstellung auf Zonenpresse brachte Haspe viele Ballgewinne und die erhoffte Wende. Auch nach der Pause blieb die defensive Intensität hoch. Wolf und Kevin Neumann reboundeten vorbildlich, während im Angriff vor allem Rafail Totska, Iloanya und Wasielewski die Geschicke leiteten. So erarbeiteten sich die 70er einen ungefährdeten Heimerfolg. „Ein wichtiger Sieg für uns – gerade in der personellen Situation und mit den ganzen Ausfällen, die wir aktuell zu beklagen haben“, resümierte Yannik Springkämper.

Haspe II: Rietz (3), Totska (3), Offermann, Kühl (2), Tomann (14), Iloanya (10), Wagener (9), Dikilitas, Neumann (19), Wasielewski (3), Wolf (11), Uhlenbrock (2).

BBA Hagen II – LippeBaskets Werne II 83:64 (41:37). Schon im zweiten Viertel führten die Hausherren zweistellig, was vor allem einer kompakten Verteidigung und 17 Punkten des gut aufgelegten Schützen Finn Philipp zu verdanken war. Doch einige Nachlässigkeiten ließen die Gäste wieder herankommen, kurz nach der Halbzeitpause stand es 43:43. „Da haben wir blöde Fehler gemacht und viele freie Korbleger vergeben“, ärgerte sich BBA-Trainer Tome Zdravevski, der daraus Konsequenzen zog und jetzt auf eine aggressive Zonendefensive umstellte.

Die Hausherren veränderten ihre Verteidigungsart immer wieder, so dass Werne schon fast schwindelig wurde. Die Folge: Ein 23:2-Lauf unter tosendem Applaus, der die Akademie vorentscheidend auf 66:45 hinfort ziehen ließ.

Jetzt blickt die BBA-Reserve gespannt aufs kommende Stadtderby gegen den TSV 1860 (Donnerstag, 20.30 Uhr, Sporthalle Altenhagen). Zdravevski: „Es wird schwer, vor allem gegen die Großen vom TSV. Aber wir haben eine Chance, die haben wir gegen jeden Gegner in dieser Liga.“

BBA II: Stanek (3), Springer (8), Philipp (22), Weiß (2), Orthen (3), Lönne (2), Zajic (10), Gebehenne, Pauli (3), Schlink (10), Glavovic (10), Wriedt (6).

Stanley Witt macht für den TSV ein überragendes letztes Viertel. Foto: Michael Kleinrensing

TSV Hagen 1860 – Baskets Witten 95:74 (52:34). Gegen Witten waren einige Spieler noch nicht wieder fit und Erik Krumme musste ganz passen. Dennoch begann der TSV stark: Insbesondere Kapitän Malte Dukatz war brandheiß und legte in den ersten vier Minuten 13 Punkte zur 18:8-Führung auf, bevor er ein „Kopfballduell“ mit Mitspieler Tim Overhoff verlor und verletzt ausschied. Witten nutzte die Gunst der Stunde und verkürzte viertelübergreifend auf 28:26. Dann übernahm der TSV wieder die Initiative und stellte zur Halbzeit auf 52:34.

Nach der Pause schlich sich der Schlendrian ein und man erlaubte es den Gästen, das dritte Viertel mit 24:17 zu gewinnen. So riss sich der TSV im vierten Abschnitt noch einmal zusammen und gewann am Ende verdient deutlich, auch weil Stanley Witt in den letzten zehn Minuten allein 17 Punkte erzielte.

TSV: Witt (26), Menk (7), Schäfer (3), Pradel (2), Schmalenbach (6), Dukatz (13), Overhoff (21), Scheller (11), Miethling (6).

