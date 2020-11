TuS Ende wartet vergeblich auf Gegner und hofft auf 8:0-Sieg

Jetzt müssen sie - wie fast alle anderen Sportler - mindestens einen Monat pausieren. Doch vor dem Lockdown hätte das Badminton-Team des TuS Ende gerne noch gespielt. Genauer gesagt die zweite Mannschaft des Vereins, die in der Kreisklasse am Samstag auf den Tabellenersten TV Bochum-Brenschede II wartete. Vergeblich, die Gäste erschienen nicht in der Sporthalle Kirchende, ohne abgesagt zu haben, sie waren auch nicht telefonisch erreichbar. „Wir sehen es so, dass wir 8:0 gewonnen haben“, sagt TuS-Abteilungsleiter Christoph Marschall.

„Es war für ausreichend Abstand gesorgt, wir hätten ohne Probleme das letzte Ligaspiel vor dem Lockdown angehen können“, ist Marschall überzeugt. Man habe sich an die Hygienevorschriften gehalten und keine Zuschauer zugelassen, auch keine aus der Ender Abteilung. Neben dem sechsköpfigen TuS-Team waren in der Halle Kirchende lediglich noch zwei Trainer anwesend. Doch die Ender warteten vergeblich auf den Spitzenreiter aus Bochum, der nicht auftauchte. „Die Bochumer Spieler haben erst auf unsere Initiative hin geschrieben, dass sie gedacht hätten, aufgrund von Corona nicht mehr zu spielen“, sagt Marschall: „Jetzt müssen wir sehen, was der Verband dazu sagt. Wir hoffen natürlich auf ein 8:0, da die Gegner aus Bochum nicht abgesagt haben.“ Auch wenn es nur Kreisklasse sei, so der Ender Abteilungsleiter, sollte man doch ein Spiel absagen.

Ab 2. November keine Absage nötig

Im Badminton-Verband geschieht das im Kommentarfeld des jeweiligen Spiels auf der Internet-Seite des Badminton-Verbands NRW, „turnier.de“. Dort etwa hatte auch der 1. BC Dortmund V die Kreisliga-Partie bei der Erstvertretung des TuS Ende, die am Samstag nach dem Kreisklassen-Spiel stattfinden sollte, am Mittwoch zuvor abgesagt und die Gastgeber bestätigt. Und der Verband hatte nach dem Lockdown-Beschluss angekündigt: „Bisher war bei einer Spielabsage ein entsprechender Kommentar im Kommentarfeld des jeweiligen Spiels bei turnier.de zu hinterlegen. Auf diesen Kommentar verzichten wir für alle Spiele, die vom 2. bis 30. November geplant sind. Ein Eintrag für diese Spiele ist also nicht mehr erforderlich.“ Für das Spiel in Kirchende am 31. Oktober galt das also noch nicht.