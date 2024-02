TuS Volmetal gegen Ferndorf auf verlorenem Posten

Hagen Mit einer 23:28-Heimniederlage gegen Ferndorf II vergrößert sich für den TuS Volmetal der Rückstand auf die Verbandsliga-Spitze.

Gegen die Zweitvertretung des TuS Ferndorf waren die Verbandsliga-Handballer des TuS Volmetal in dieser Saison auf verlorenem Posten. Denn auch im Rückspiel gingen die Volmetaler durch eine 23:28 (11:14)-Niederlage ohne Zähler aus der Partie und ließen damit den Rückstand auf die Spitzenteams der Verbandsliga weiter wachsen.

Zu Beginn beider Halbzeiten waren die Ferndorfer das aktivere Team mit den besseren Aktionen für sich. In der 16. Minute lagen die „Taler“ bereits mit 4:9 zurück, ehe man besser ins Spiel fand und selbst auch gute Akzente setzte. Durch die Ausfälle von Frederik Altenbeck und Timon Mehlhorn rückte ein alter Bekannter in den Kader: Der eigentlich schon aus der ersten Mannschaft zurückgetretene Dominik Domaschk sollte dem Team wieder mehr Gefahr aus dem Rückraum verleihen und steuerte auch gleich drei Treffer in der ersten Halbzeit bei.

Schneller Dreierschlag der Gäste

Nach der Halbzeitpause schockten die Gäste den TuS mit einem Dreierschlag von 14:11 auf 17:11 (32.), der mühsam erarbeitete drei Tore-Rückstand war wieder dahin. Auch diesmal brauchte das Team unter der Leitung von Co-Trainer Frederik Kowalski, der für den erkrankten Jan Stuhldreher das Zepter übernahm, bis man richtig in die Partie hineinfand. Über 17:20 (46.) durch Karol Makowiecki und 20:22 (49.) nach Maximilian Kandolfs Treffer kämpften sich die Volmestädter heran, ohne allerdings den entscheidenden Stich zu einem möglichen Ausgleich setzen zu können.

Beim 23:26 nahm Kowalski drei Minuten vor Ende noch einmal eine Auszeit, aus der jedoch kein Treffer resultierte und die Ferndorfer zum 27:23 (58.) den Deckel draufmachten. „Am Ende war es dann auch vielleicht zu viel Kampf als Klasse. Da war Ferndorf einfach individuell besser aufgestellt“, resümierte Kowalski, der mit Thomas Faeseke, Maximilian Kandolf und Tim Luther drei unter der Woche angeschlagene Spieler in den eigenen Reihen hatte. Weiter geht es für die Volmetaler am kommenden Sonntag, denn dann gastiert der TuS am „Karnevalsspieltag“ beim RSV Altenbögge-Bönen.

TuS Volmetal: Müller, Witt; Albrecht, Luther (1), Makowiecki (3), van Wieringen (2), Oberste (1), Gerber (1), Domaschk (3), Figge (3/3), Rieke, Kandolf (1), Faeseke (1), Heidemann (7).

