TuS Volmetal meldet für seine siebte Drittliga-Saison

Hagen. Alle 72 Herren- und 59 Damen-Teams melden sich für die kommende Saison in der 3. Handball-Bundesliga zurück.

Kontinuität in der 3. Handball-Bundesliga: Alle bisherigen Teams der Männer und Frauen bestätigen ihre Teilnahme an der Spielzeit 2021/22. Damit sind es bei den Herren erneut 72 Teams, bei den Damen 59. Mit dabei sind damit auch wieder die Handball-Herren des TuS Volmetal. Für die Dahler wird es die siebte Saison in der dritthöchsten Spielklasse.

Bis zum vergangenen Wochenende mussten die Drittligisten beim Deutschen Handballbund (DHB) ihre Entscheidung bekannt geben. Ohne Ausnahme gingen in der Geschäftsstelle des Deutschen Handballbundes Zusagen ein.

„Alle Vereine stellen sich auch in der kommenden Saison der Herausforderung 3. Liga. Diese Resonanz ist angesichts der Corona-Pandemie nicht selbstverständlich und ein starkes Zeichen“, sagt Benjamin Chatton, Vorstand Finanzen und Recht des DHB und zuständig für den Spielbetrieb. Aufgrund der Corona-Pandemie war der Modus der Saison 2020/21 mit Aufstiegsrunden und Ligapokal geändert worden, nachdem ein Beschluss des Bundesrates den Verzicht auf Absteiger ermöglichte. Den Oberligabereichen obliegt es, bis zum 28. Juni mögliche Aufsteiger in die 3. Liga zu benennen. Basierend auf der dann feststehenden Gesamtzahl wird die Spielkommission 3. Liga unter der Leitung von Andreas Tiemann Staffelgrößen und Modus empfehlen. Beschließen muss dies der Bundesrat des Deutschen Handballbundes.

Wissen, was bei den Vereinen in Hagen und im EN-Kreis passiert: Hier kostenlos für den Lokalsport-Newsletter der WP anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke