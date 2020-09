TuS Volmetal trifft im Trainingslager auf alte Bekannte

Hagen. Handballdrittligist TuS Volmetal testet im Rahmen seines Trainingslagers gegen den TuS Bommern. Kommentiert wird das Ganze von einem Ex-Spieler.

Wie Ligakonkurrent und Nachbar VfL Eintracht Hagen begeben sich nun auch die Drittliga-Handballer des TuS Volmetal in das Trainingslager für die anstehende Meisterschaftssaison.

Im Rahmen dessen empfangen die Schützlinge von Trainer Marc Rode am kommenden Freitag um 20 Uhr den Oberliga-Aufsteiger TuS Bommern zum Duell in der Dahler Sporthalle. Aufgrund der Corona-Maßnahmen haben sich die Veranstalter dazu entschlossen keine Zuschauer zur Partie zuzulassen. Stattdessen wird das Spiel ab 19.55 Uhr auf der Facebook-Seite der Volmetaler zu verfolgen sein. Kommentiert wird es dann unter anderem von Thomas Faeseke, ehemals Kersebaum, der schon für beide Teams auflief.

Bald wieder Zuschauer in der Halle?

In der Saison hoffen die Volmetaler wieder Zuschauer empfangen zu dürfen. „Wir haben uns in den letzten Tagen und Wochen zu diesem Thema ausgetauscht und stehen auch in Kontakt mit der Stadt Hagen. Nach dem erfolgreich durchgeführten BDO-CUP bin ich überzeugt, dass wir zum ersten Heimspiel am 10. Oktober gegen den TuS Vinnhorst ein tragfähiges Konzept vorliegen haben,“ so Handball-Abteilungsleiter Andre Blümel.