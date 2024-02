Handball TuS will wieder in positiven Trend kommen

Hagen Handball-Verbandsliga: In Bönen sollen für Stuhldreher-Team zwei Punkte her

Nach zwei sieglosen Spielen in Folge sollen für die Verbandsliga-Handballer des TuS Volmetal nun wieder zwei Punkte her, wenn man am Sonntagabend (18 Uhr, Sporthalle im Schulzentrum Bönen) beim RSV Altenbögge-Bönen antritt. Mit 10:18-Punkten steht der kommende Gegner des TuS bisher deutlich unter den eigenen Erwartungen liegend auf Tabellenplatz elf.

Aber auch bei den „Talern“ läuft es im neuen Kalenderjahr noch nicht wirklich rund. Aus vier Spielen holte das Team von TuS-Trainer Jan Stuhldreher drei Punkte, die Tabellenspitze ist mittlerweile acht Zähler entfernt. Auch wenn es in dieser Saison mit einer runderneuerten, jungen Mannschaft nicht der Anspruch der Volmetaler ist, ganz oben um den Aufstieg mitzuspielen, möchte man wieder auf die Siegerstraße abbiegen. „Es wird mal wieder Zeit für ein Erfolgserlebnis. Wir wollen wieder einen positiven Trend haben“, hofft Stuhldreher, der am Sonntag nach überstandener Krankheit wieder an der Seitenlinie stehen kann. Erwischt hat es hingegen Rückraumspieler Nick Albrecht, dessen Einsatz grippebedingt noch auf der Kippe steht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke