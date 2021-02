TV Volmarstein bietet jetzt auch Hula-Hoop-Fitness

Herdecke/Wetter. Der TV Volmarstein erweitert sein Angebot an Online-Kursen. Jetzt gibt es auch Hula-Hoop-Fitness.

Der TV Volmarstein erweitert sein Angebot an Online-Kursen. Ab der nächsten Woche bietet man in Kooperation mit FSW Sports Hula-Hoop-Fitness an jedem Dienstag um 18 Uhr an. Übungsleiterin Kea zeigt dann Tipps und Tricks, wie man mit dem Hula-Hoop-Reifen trainieren kann - ein Ganzkörpertraining, das nicht nur effektiv ist, sondern auch Spaß machen soll. Für den Zoom-Kurs können sich Interessenten unter info@tv-volmarstein.de anmelden. Am Donnerstag bietet der TV Volmarstein den Kurs Rückenfitness querbeet (9 - 10 Uhr, info@tv-volmarstein.de) und um 18.30 Uhr Salsation. Interessenten können sich bei Übungsleiterin Agostina Scigliano über Facebook oder per Mail (agostinscigliano@gmx.de) anmelden.

Die Angebote der anderen Klubs

Der TuS Ende hat am Donnerstag Kinderturnen mit Dolores / Sandra im Angebot (16.30 – 17.30 Uhr). Mitglieder der Abteilung wenden sich per E-Mail an die info@tusende.de oder informieren sich bei den Übungsleiterinnen. In der nächsten Woche wollen die Ender ihr Inline-Angebot noch ausbauen.

Der TSV Herdecke bietet Balance bei Trixi (8.15 - 9.15 Uhr), Kinderturnen bei Sabrina (15.30 – 16.30 Uhr), Pilates Workout bei Nicole (16-45 - 17.45 Uhr) und Bo Robic bei Simone (18 - 19 Uhr). TSV-Mitglieder können sich direkt über die Übungsleiter oder über die Geschäftsstelle per Email (kontakt@tsv-herdecke.de) anmelden.

„Ganzkörper“ mit Nik ist um 18 Uhr bei Clever Fit in Herdecke Thema. Mitglieder können sich per Zoom (Meeting ID 8039039622, Passwort HZu5S3) mit vollständigem Namen wenige Minuten vor Kursbeginn einloggen. Phönix Fitness in Herdecke hat „European Powerstretch“ oder „Beastmode“ im Angebot. Der Kurs ist für Mitglieder kostenlos, Nicht-Mitglieder können für neun Euro teilnehmen (Anmeldung per Instagram oder Facebook).

Hier wollen wir täglich über Online-Kurse berichten. Vereine und Studios können uns unter wetter-sport@westfalenpost.de informieren