TV Volmarstein nimmt Betrieb in Hallen auf

Der TV Volmarstein hat den regulären Sportbetrieb in den städtischen Hallen und in der Georg-Müller-Schule für Genesene, vollständig Geimpfte und Getestete wieder gestartet. Seit dieser Woche wird auch die Wirbelsäulengymnastik (am heutigen Dienstag, 18.30 – 19.45 Uhr) wieder in der Sporthalle der Georg-Müller-Gesamtschule angeboten, dagegen beginnen die Engpass-Dehnungs-Kurse erst wieder im Juli und die Funktionale Fitness nach den Sommerferien.

Da die Stadt Wetter die Hallennutzung für die Sommerferien freigegeben hat, sondern die Übungsleiter des TV Volmarstein gerade den entsprechenden Bedarf. Bei allen Kursen und Veranstaltungen gilt das Hygienekonzept des Vereins, zusätzliche Einschränkungen sind im Einzelfall möglich. Wéitergehende Informationen gibt es auf der TV-Homepage (https://tv-volmarstein.de) oder können per E-Mail an info@tv-volmarstein.de erfragt werden.

Thera-Band-Kurs weiter online

Weiter online findet der Kurs „Krafttraining mit dem Thera-Band“ am Donnerstag statt, startet ab der morgigen Einheit aber bereits um 18 Uhr statt wie bisher um 19 Uhr. „Wir haben das mit den Teilnehmern besprochen und behalten das als Online-Kurs bei“, erklärt Übungsleiter Bernd Rotte, der überzeugt ist, dass dies auch für andere Angebote gelten wird. „Wir haben doch alle aus der Pandemie gelernt“, sagt er: „Wenn wie in unserem Kurs nicht viele Geräte gebraucht werden, geht das auch von zuhause aus, man muss nicht in die Halle kommen.“

