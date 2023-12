TVE Vogelsang bekommt die Kurve

Hagen Volleyball: Routinierte SG gewinnt das Klubderby

Das war knapp: Lange Zeit steuerte Volleyball-Landesligist Vogelsang auf die nächste bittere Pleite zu, bekam dann aber noch die Kurve. In der Bezirksliga geriet das Klubderby des TSV 1860 zu einer einseitigen Angelegenheit für die SG.

Landesliga: TVE Vogelsang – Blau-Weiß Annen 3:2 (23:25, 23:25, 25:16, 25:22, 15:11). Nach zwei denkbar knapp verlorenen Sätzen stand der TVH mit beiden Beinen im Abstiegskampf, bewies unter größtem Druck aber bemerkenswerte Moral und sicherte sich doch noch zwei Punkte. „Ich muss dem Team als Einheit ein großes Kompliment machen“, atmete Kapitän Daniel Wirth hörbar durch.

Bezirksliga: TSV Hagen 1860 – SG 1860 Halden 0:3 (18:25, 12:25, 15:25). Auch wenn die Youngster bis auf Julian van der Heiden mit bester Besetzung auflaufen konnten und die SG gleich sieben (!) Stammkräfte ersetzen musste und zudem Markus Bürger nur als Libero einsetzbar war, verlief die Partie extrem einseitig. „Wir haben, immer nach gutem Beginn in den Sätzen, zu viele einfache Fehler produziert“, analysierte TSV-Zuspieler Egon Emini. Die Gäste, bei denen Zuspieler Didi Baumeister das komplette Spiel bestritt, mussten für den Sieg nur solide spielen.

TV Hasperbach – TV Letmathe II 0:3 (19:25, 21:25, 17:25). TVH-Trainer Jens Benscheidt musste wieder eine komplett veränderte Sechs aufs Feld schicken, da erneut zahlreiche Jugendliche viruserkrankt ausfielen. „Heute wäre mit den erfahreneren Akteuren sicher mehr drin gewesen“, haderte Benscheidt mit den zahlreichen Ausfällen.

SG EVC Massen – TuS Volmetal 0:3 (12:25, 12:25, 14:25) „Wir haben ganz sicher und souverän gewonnen und damit Platz 4 in der Hinrundentabelle gesichert und zeitgleich für gute Laune auf der anschließenden Weihnachtsfeier gesorgt“, war TuS-Zuspieler Karsten Kost rundum zufrieden. Wieder einmal konnte Volmetal – und das ist die sicherlich signifikanteste Verbesserung zu den Vorjahren - viel Druck auf den Gegner mit seinen Angaben ausüben, vor allem Jonny Heggemann glänzte in dieser Kategorie.

Damen-Bezirksliga: TG z.r.E Schwelm II : TV Hasperbach 3:0 (25:13, 25:23, 25:22). Dass Sprecherin Ricarda Graè trotz der auf dem Papier klaren Niederlage stolz auf ihr Team war, hatte einen einfachen Grund: „Heute haben wir wirklich alles gegeben, konnten aber dennoch nichts Zählbares mit nach Hause nehmen.“ Vor allem mit dem Dauerdruck in Service und Angriff hatte der TVH Probleme. „Aber jetzt wissen wir wieder, voran wir in der Woche im Training arbeiten müssen“, so Graè.

SC Dortmund- SG Boelerheide 0:3 (9:25, 16:25, 22:25). Auch wenn die SGB dem Tabellenschlusslicht sukzessive immer mehr Punkte gewährte, war der klare 3:0 Erfolg nie gefährdet. Vor allem im ersten Abschnitt wurde ein Klassenunterschied deutlich, danach gab es einige Schwächephasen in der Annahme, zudem schien das Bednarz-Team überrascht, dass Dortmund plötzlich auch das Spielelement Block einsetzte. „Am Ende haben wir mit einem schönen Angriff von Raphaela Müller die Partie aber souverän beendet“, resümierte Boelerheides Spielerin Irene Heidasch. VB

