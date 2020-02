Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

U19-Europameisterin und WM-Bronze

Seit 2001 betreibt A nna-Lena Frömming Taekwondo, im Jahr darauf gelang ihr für den TuS Ende schon der erste Erfolg beim NWTU-Nachwuchsturnier in Wuppertal.

Insgesamt gewann die Herdeckerin bisher 13 deutsche Meistertitel, 43 Medaillen bei europäischen und internationalen Ranglisten-Turnieren, holte Bronze bei den Weltmeisterschaften 2013 in Mexiko und wurde U18-Europameisterin 2011 in Paphos auf Zypern. Auch bei den Weltmeisterschaften 2015, 2017 und 2019 ging sie an den Start.