Über die letzten 100 Meter fällt Herdeckerin zurück

Herdecke. Lange hielt sich Patricia de Graat im Vorderfeld beim 1500-m-Saisoneinstieg in Karlsruhe. Dann fiel die Herdeckerin noch zurück.

Über 800 m war Patricia de Graat schneller als vor Jahresfrist in die Leichtathletik-Freiluftsaison eingestiegen, über 1500 m galt das nicht. Bei der „Langen Laufnacht“ in Karlsruhe kam die für die LG Olympia Dortmund startende Herdeckerin nach 4:27,69 Minuten auf Rang zehn von 15 Starterinnen im stark besetzten Feld ins Ziel des Laufs, den Sara Benfares (LC Rehlingen) in 4:15,06 gewann.

Nach dem Zieleinlauf hockte Patricia de Graat länger als die übrigen Läuferinnen auf der Tartanbahn in Karlsruhe. Im Endspurt waren der 22-jährigen Mittelstrecklerin – wie schon bei Rang vier über 800 m eine Woche zuvor in Wetzlar – etwas die Kräfte ausgegangen. In der letzten Kurve lag die Herdeckerin noch im Vorderfeld auf Rangs sechs, auf den letzten 100 Metern musste sie aber noch vier Läuferinnen an sich vorbeiziehen lassen. Mit den nahe an ihren Bestzeiten laufenden Verena Meisl (4. in 4:20,63) und der 19-jährigen Rahel Brömmel (9. in 4:27,47) waren auch zwei LGO-Teamkolleginnen schneller.

Der nächste Start für Patricia de Graat steht nun bereits am Freitag Abend beim international besetzten Meeting in Dessau über 1500 m an. Dann folgen die deutschen Meisterschaften (4. bis 6. Juni) in Braunschweig.

