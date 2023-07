US-Guard Kyle Castlin verlässt Phoenix Hagen

Hagen. Phoenix Hagen muss den Abgang eines weiteren Topspielers verkraften.

Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen muss nach seiner Playoff-Saison den nächsten Abgang eines Topspielers verkraften: Shooting Guard Kyle Castlin schließt sich zur Saison 2023/24 dem belgischen Erstligisten Belfius Mons an. Das gab Phoenix am Freitag bekannt.

Für die Hagener erzielte Castlin in 31 Spielen 16,2 Punkte im Schnitt. Allerdings war der US-Amerikaner nicht nur ein effizienter Punktelieferant – Castlin überzeugte am Ischeland auch mit engagierter Verteidigung sowie einer angenehmen Art. Die letzten sechs Saisonspiele konnte er wegen unnatürlicher Schwellungen in den Extremitäten nicht mitwirken.

Noch steht Phoenix ohne Importspieler da. Auch JJ Mann und Luukas Vaara haben das Team verlassen. Eine Verlängerung mit Grayson Murphy und Aaron Thompson gilt als unwahrscheinlich. Gegenüber unserer Redaktion sagte Phoenix-Trainer Chris Harris am Donnerstag, dass man kurz vor der Verpflichtung eines Zugangs zu stünde.

