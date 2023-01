Verwüstung beim SSV Hagen: Klub richtet sich an die Täter

Hagen. Ein Schock für die Fußballer des SSV Hagen: In die Sportanlage am Höing wurde eingebrochen. Der Klub richtet sich direkt an die Täter.

Mit einem Schock startete das neue Jahr für die Fußballer des SSV Hagen, wie der Höing-Klub auf seiner Facebook-Seite mitteilte: „Einbruch in unserer Sportanlage, verwüstete Materialschränke, demolierte Türen und Schränke, und dutzende Utensilien entwendet, die unsere Kinder benötigen, um mit Freude ihrem Hobby nachzugehen.“

Laut Verein brachen unbekannte Täter die Tür zum städtischen Kabinentrakt auf, in dem sich auch in einem Raum die SSV-Sachen befinden und entwendeten Bälle, Trainingsutensilien, Leibchen und Trainingsanzüge. Die SSV-Verantwortlichen richten sich in ihrem emotionalen Statement direkt an die Verursacher des Schadens, der nach Vereinsangaben im mittleren vierstelligen Bereich liegt: „Ihr paar wenige da draußen, die 60 entwendeten Bälle sind überwiegend beschriftet, die beiden Trikotsätze sind mit dem Adler bedruckt, auch die zig Trainingsanzüge ähneln den Trikots... Um nur wenige Dinge zu nennen, was auch immer ihr damit wollt... Und auch wenn es vermutlich keiner von euch Kleingeistern lesen wird, unsere Augen sind offen... Und irgendwann, irgendwo, sehen wir einen von euch... Die Hoffnung haben wir jedenfalls...“

Zugetragen haben muss sich die Tat zwischen Weihnachten und Neujahr, als die Sportanlage geschlossen war. Den Post beschließen die „Adler“ mit der Bitte, dass sich Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen melden sollen und den Worten: „(...) eine Wut, die unermesslich ist... Denn die Leidtragenden sind die Kinder...In diesem Sinne, schämt euch was...“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke