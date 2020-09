Viele Angebote beim 5. Herdecker Fitness- und Gesundheitstag

Phönix Fitness in Herdecke, hier ein Reha-Kurs mit Übungsleiterin Caro Paulsen, lädt am Sonntag zum Fitness- und Gesundheitstag.

Herdecke. Viele Angebote gibt es beim 5. Herdecker Fitness- und Gesundheitstag, den Phönix Fitness am Sonntag ausrichtet.

Zum 5. Herdecker Fitness- & Gesundheitstag lädt das Fitness-Studio Phönix Fitness im Quartier Ruhr-Aue am Sonntag von elf bis 16 Uhr ein. Das große Event steht im Zeichen von Gesundheit, Immun- und Körpersystem sowie Sport und Fitness. Geboten werden drinnen und draußen etliche Schnupper- und Wellness-Angebote sowie Wissens-Seminare.

Beim Herdecker Gesundheitstag gibt es zudem zwischen 11.30 und 14.30 Uhr im 30-Minutentakt Vorträge von Fachärzten zu unterschiedlichsten Themen wie Covid, Infektionswege, Hautgesundheit und Kosmetik, Anti-Aging-Techniken und Zahngesundheit. Aber auch das Thema Freizeit-, Leistungssport und Fitnesstrends und dessen Auswirkungen rund um das Thema Kardiologie und innere Organe fehlen nicht. Im Anschluss an die Seminare stehen die Ärzte für Fragen bereit.

E-Bikes Probe fahren

Darüberhinaus sind Massage- Fachkräfte zu Gast, die neue Techniken vorstellen, die Besucher nach dem Eintrag in Listen unter strenger Berücksichtigung der Hygiene-Maßnahmen kostenlos ausprobieren können. Eine Station für das Messen der Netzhautgesundheit, ein kostenpflichtiger Gesundheitscheck (20 Euro) und die Möglichkeit, draußen - in Kooperation mit Emotion E-Bikes - neue E-Bikes Probe zu fahren, runden das Programm des Fitness- und Gesundheitstag ab. Zudem bietet Phönix Fitness für den gesamten Tag eine Betreuung und Verpflegung für Kinder ab drei Jahren an.

Weitere Informationen über den 5. Herdecker Fitness- und Gesundheitstag gibt es auf der Webseite des Fitnessclubs unter www.phoenix-fitness.net im Blogbereich.