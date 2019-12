Vikings schneiden Eintracht Hagen Schneid ab

Ehrenamtlich engagierten sich die Drittliga-Handballer des VfL Eintracht Hagen an zwei Tagen in dieser Woche. So waren etwa Damian Toromanovic, Lukas Kister, Maximilian Lux und Tim Brand (von links) für den Warenkorb der Caritas in Boele im Einsatz, wurden von den Mitarbeitern ordentlich in Anspruch genommen. Denn in den Laden am Boeler Kirchplatz, in dem viele Ehrenamtliche und Helfer dreimal in der Woche den Bedürftigen die Waren einpacken und für geringes Geld zur Verfügung stellen, kommen etwa 20 Personen pro Stunde, um für ihre Familien Lebensmittel und Hygieneprodukte zu holen. Die VfL-Profis Lux und Brand waren für die Lebensmittelausgabe zuständig, Kister packte die Tüten, Toromanovic sorgte dafür, dass die Regale nicht leer wurden. Das war ,,eine wertvolle Erfahrung“, hob Maximilian Lux hervor und betonte: „Dass die Helfer alles ehrenamtlich machen, gebührt den höchsten Respekt.”

