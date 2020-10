Volmarsteins Markus Pielot trifft und trifft und trifft

In dem Tempo der ersten drei Spiele ging es nicht weiter. Dennoch erzielten die Fußballer von SuS Volmarstein II in der Kreisliga C2 auch in ihrer vierten Partie vier Tore, festigten mit dem 4:2-Sieg gegen Ararat Gevelsberg II ihre Tabellenführung. Und Volmarsteins Markus Pielot legte als Spitzenreiter der Torjägerliste der Vereine aus Wetter und Herdecke ebenso erneut zu wie der ebenfalls einmal treffende Teamkollege Andre Buchholz, mit dem allerdings Laura Vanessa Wolf von den Frauen der TSG Herdecke mit zwei Treffern beim 6:3-Erfolg des aktuellen Kreisliga-Spitzenreiters gegen Wilde 13 Sprockhövel nun gleichgezogen hat.

Der Überblick:

12 Tore:

Markus Pielot (SuS Volmarstein II)

8 Tore:

Andre Buchholz (Volmarstein II)

Laura Wolf (TSG Herdecke Fr.)

7 Tore:

Nico Saracino (TSG Herdecke II)

6 Tore:

Nejirvan Brahim (FC He.-Ende III)

Antonio la Macchia (Wengern II)

5 Tore:

Michael Michel (TuS Esborn II)

Patrice A. Cally (Volmarstein II)

4 Tore:

Ismael Marjan (SuS Volmarstein)

Emanuel Proenca (FC Wetter II)

Benito Winter (TSG Herdecke III)

Analena Stracke (TSG Herd. Fr.)

Hannah Stein (TSG Herdecke Fr.)

3 Tore:

Tom Wyludda (TSG Herdecke)

Engin Kirkgöz (SC Wengern)

Bengaly Cisse (TSG Herdecke III)

Erik Menn (TSG Herdecke I/III)

Dragos Bencea (TSG Herdecke II)

Björn Klose (TSG Herdecke II)

Marcel Weiß (FC Herd.-Ende II)

Tim Eckleder (FC Herd.-Ende II)

Raphael Jakubowski (Wengern III)

Leon Lob (SC Wengern III)

Laura Ingala (TSG Herdecke Fr.)

2 Tore:

Justin Tyler (FC Wetter)

Ibrahem Ibrahem (FC Wetter)

Bryan Schmidt (FC Herd.-Ende)

Dennis Madeo (TSG Herdecke)

Maik Choinowski (SC Wengern)

Sebastian Lummel (Volmarstein)

Tufan Özdil (SuS Volmarstein)

Marcel Burgmann (FC H.-Ende III)

Fabio Mariggio (SC Wengern III)

Pascal Trawinski (TSG Herdecke)

Veng-Khoeng Chan (SC Wengern)

Tim Malik (SC Wengern)





Jan Küsters (TuS Esborn)

Thimo Kriewen (FC Wetter II)

Kevin Ferreira (SC Wengern III)

Pasquale Linardi (SC Wengern III)

Rene Henke (SC Wengern II)

Jan Sichelschmidt (SC Wengern II)

Alec Konieczny (Volmarstein II)

Lucas Hupe (FC Herdecke-Ende II)

Marvin Skasa (TuS Esborn II)