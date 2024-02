Vor Transferschluss: Phoenix Hagen „befördert“ McAllister

Hagen Der Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen verpflichtet Jamel McAllister vom SV Haspe 70. Was der Transfer für beide Vereine bedeutet.

Für den Basketballprofi Jamel McAllister ist eine Saison beendet, während eine andere erst richtig Fahrt aufnimmt. ProA-Ligist Phoenix Hagen gab an diesem Donnerstag bekannt, den US-amerikanischen Flügelspieler bis zum Ende dieser Saison unter Vertrag zu nehmen. Und das bedeutet zugleich: McAllister wird seinem bisherigen Arbeitgeber und Phoenix-Kooperationspartner, dem Regionalligisten SV Haspe 70, nicht mehr zur Verfügung stehen. Darauf einigten sich jetzt beide Vereine.

Uhlemann und Omuvwie fehlen

Bislang war Jamel McAllister lediglich mit einer Aushilfslizenz ausgestattet - diese berechtigte den 26-Jährigen dazu, fünf Spiele für Phoenix zu absolvieren. Die Idee: Ist der Hagener Kader mal zu dünn, kann McAllister, der sowieso regelmäßig bei der ProA-Mannschaft trainierte, einspringen. Und das tat der Amerikaner dreimal so überzeugend, dass er in die feste Rotation aufgestiegen ist. Und Phoenix braucht ihn mehr denn je: Neben Marvin Omuvwie (Schambeinentzündung) fehlt aktuell auch Big Man Tim Uhlemann, der sich am vergangenen Spieltag am Fuß verletzte. „Es ist wohl nichts Schwerwiegendes“, sagt Phoenix-Geschäftsführer Martin Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion, „aber aktuell können wir noch nicht sagen, wie lange er ausfallen wird.“

Basketball 2. Bundesliga BBL Phoenix Hagen gegen Paderborn. Jamel Mc Allister Foto: Michael Kleinrensing / WP

Derweil ist der SV Haspe 70 in der Regionalliga nun ohne seinen zweifellos besten Spieler, der im Schnitt 22 Punkte sammelte. Die Hasper Situation ist eigentlich komfortabel: Den Klassenerhalt hat man nach drei Siegen in Serie praktisch sicher, so dass sich das Team von Coach Michael Wasielewski ohne jeglichen Druck in die Playoffs kämpfen kann. Bei noch fünf ausstehenden Spielen steht Haspe auf Platz sieben, und bei der aktuellen Tabellenkonstellation ginge es in der ersten Playoff-Runde ausgerechnet gegen den Stadtrivalen BBA Hagen.

Das gesamte Team unterstützt Jamel aber bei diesem für ihn so wichtigen sportlichen Schritt. Martin Wasielewski, 1. Vorsitzender des SV Haspe 70

„Natürlich lassen wir Jamel mit einem weinenden und lachenden Auge in der laufenden Saison wechseln. Als wichtiger, wenn nicht wichtigster Spieler im Team von SV Haspe 70, ist das im laufenden Ligaspielbetrieb mit Playoff-Ambitionen ein schmerzlicher Verlust“, macht Haspes Vorsitzender Martin Wasielewski deutlich, dass man McAllisters Abgang nicht leichtfertig bewilligt habe. „Das gesamte Team unterstützt Jamel aber bei diesem für ihn so wichtigen sportlichen Schritt und wünscht ihm alles erdenklich Gute. Und die Mannschaft wird alles daran setzen, in den verbleibenden fünf Spielen die Playoffs zu erreichen. Jamel bleibt auch ein Hasper, zumindest als Jugendtrainer und wird das Team auch persönlich bis zum Saisonende unterstützen.“

ProA-tauglicher Spieler

McAllister kann sich seit diesem Donnerstag vollständig auf Phoenix konzentrieren. Mit solider Verteidigung und neun Punkten in durchschnittlich 15 Minuten Einsatzzeit hat er bislang keine Zweifel hegen lassen, dass er ProA-Tauglichkeit besitzt. An diesem Samstag wird der Linkshänder mit Phoenix in Kirchheim daran arbeiten, den vierten Sieg in Folge zu holen (19 Uhr/Sportdeutschland.tv).

Für Phoenix-Chef Schmidt ist die McAllister-Verpflichtung ein Segen in einer Zeit, in der es für Basketballklubs äußerst schwierig ist, noch eine gute Nachverpflichtung zu ergattern: „Er hat in den bisherigen drei Spielen gezeigt, was er auf ProA-Niveau leisten kann und wird dies weiter tun. Dass er seit der Saison-Vorbereitung schon zum Trainingskader gehörte, ist bei der diesjährigen Teamchemie ein sehr großer Vorteil.“

