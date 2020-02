Vorhaller Tanzgarde behält auch bei Terminstress das Lächeln

Sie hetzen aktuell von einem zum nächsten Auftritt, das Lächeln geht ihnen dabei aber niemals verloren: Die Tanzgarde der Karnevalsgemeinschaft (KG) Grün-Weiß Vorhalle befindet sich aktuell in der absoluten Hochphase ihrer Saison. Bis zu drei Auftritte täglich absolvieren die Tänzerinnen. „Stehungen, Karnevalssitzungen, Geburtstage, Auftritte in Altenheimen, es ist alles mit dabei“, weiß Sabrina Bliefert, die sowohl die Junior-, als auch die Senioren-Garde betreut.

Auf diese Momente auf den Bühnen haben die Tänzerinnen lange hingefiebert, „ab März fangen wir wieder mit dem neuen Programm an“, erklärt Sabrina Rathmann. Die 20-Jährige tanzt seit einigen Jahren bei den Vorhallern mit, die inzwischen 17 Mädchen und zehn Frauen in ihren Reihen haben. Jedes Jahr gibt es ein neues Thema, neue Tänze, neue Musik und neue Kostüme. In diesem Jahr tanzt die große Garde (15 bis 39 Jahre) unter dem Thema: „Vom Schlager bis zum Ballermann“, die Jüngeren (sechs bis 14 Jahre) „rocken die Alm.“

Choreos sitzen schnell

„Melanie Maris und ich haben in diesem Jahr etwa zwei bis drei Stunden gebraucht, um die Choreographien für die Tänze zusammen zu haben“, berichtet Sabrina Bliefert und Sabrina Rathmann ergänzt: „Mit der Zeit bekommt man natürlich ein Gefühl dafür, welche Schritte zu welcher Musik passen.“

Ein großer Vorteil, den auch die Tänzerinnen kennen, wie Kathrin von Heill weiß: „Wenn man länger dabei sind, kennt man die meisten Schritte natürlich schon, oder zumindest ähnliche. So kann man Choreographien dann schneller einprägen.“ Denn bis zum Sommer sollten die neuen Choreos in den groben Teilen schon sitzen. „Dann kommt aber auch noch der Feinschliff“, so Sabrina Bliefert und meint damit beispielsweise die perfekte Synchronität.

Die Tänzerinnen: (vorne) Sabrina Rathmann und Kathrin von Heill, (hinten) Sabrina Bliefert sowie Britta Leygraf. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Dass die Ansprüche der Vorhaller an ihre eigenen Tänze groß sind, musste auch Britta Leygraf erfahren. Seit einem Jahr tanzt die 31-Jährige wieder mit, vorher war sie bis zu ihrer Jugend am Niederrhein aktiv. „Das ist schon etwas ganz anderes, dort wird in jedem Dorf getanzt, aber es ist nicht so anspruchsvoll wie hier. Es wird dort nicht so sehr auf die Beinführung geachtet, oder ein Spreizsprung verlangt. Als ich das erste Mal hier beim Training zusah, habe ich mich schon gefragt, wie ich das denn eigentlich jemals schaffen soll“, erinnert sie sich lachend.

Und auch der erste Auftritt war dementsprechend von Lampenfieber geprägt. Im September präsentiert die Garde immer ihr fertiges Programm zum ersten Mal. „Da habe ich wirklich gedacht, dass ich es nicht schaffe und einfach wieder nach Hause fahre“, hatte Britta Leygraf mit ihrer Nervosität zu kämpfen, die sich aber am Ende als unbegründet herausstellte.

Doch auch den anderen geht es noch immer so, wenn auch in anderer Weise, wie Kathrin von Heill erklärt: „Es ist nicht das Lampenfieber vor dem Auftritt an sich, oder die Angst etwas aus der Choreographie zu vergessen. Viel mehr macht man sich Sorgen, wie das Publikum reagieren wird.“

Mit Applaus tanzt es sich leichter

Denn mit dem Applaus der Maße tanzt es sich leichter, weiß auch Sabrina Rathmann: „Natürlich macht es immer Spaß, aber wenn die Zuschauer mitgehen, dann ist es noch einmal schöner. Aber das Lächeln bleibt sowieso immer im Gesicht. Und auch viel nachdenken muss man auf der Bühne nicht mehr. Der Körper macht es einfach.“

Wo getanzt wird, ist dabei egal: „Wir trainieren sowohl auf großem, als auch auf kleinem Raum, somit sind wir auf alles vorbereitet“, so Sabrina Rathmann und Sabrina Bliefert ergänzt: „Zur Not schauen wir vor Auftritten einmal kurz vorbei und schauen auf der Bühne wie es mit den Abständen passt. Aber das war noch nie ein Problem.“

Ehrgeiz muss da sein

Bis es allerdings so weit ist, muss ein intensives Training absolviert werden. Fast zwei Stunden geht eine Einheit bei den Erwachsenen und besteht aus aufwärmen, dehnen und tanzen. „Wir sind auch für alle Interessierten offen, die keinerlei Erfahrung mit dem Tanzen haben“, sagt Sabrina Bliefert, allerdings ergänzt die 39-Jährige noch: „Es kommt immer drauf an, wieviel Talent mitgebracht wird, aber noch viel mehr darum, wie es mit dem Ehrgeiz aussieht. Man muss Spaß dran haben, sich auch mal ein wenig zu quälen, sonst wird das nichts.“ Denn Spagat und Co. kommen nicht von alleine.

Von November bis Februar geht die Saison, bei welcher die Vorhaller auch immer wieder auf die anderen Vereine treffen: „Es ist wirklich alles zu einer riesengroße Freundschaft geworden“, freut sich Sabrina Bliefert. Erst vor kurzem schlossen sich die Grün-Weißen im Rahmen eines Benefizturnier mit den anderen Hagener Garden zusammen, um gemeinsam einen Tanz einzustudieren. Und was sie eint ist die Liebe zum Karneval: „Da ist nichts gespielt, es ist einfach wirklich so, dass wir allesamt Karneval-Fans sind und der Frohsinn keine Heuchelei“, berichtet Britta Leygraf und spricht damit für die gesamte Gruppe.