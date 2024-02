Warum Phoenix Hagen mit Vechta noch eine Rechnung offen hat

Hagen Erst vier Niederlagen musste Phoenix in der Pro A hinnehmen. Die gegen Vechta in Hagen schmerzte besonders. Jetzt steht das Rückspiel an.

Zeit, Erfolge zu genießen, bleibt selbst einem Jamel McAllister, der am Wochenende beim Heimsieg gegen die Paderborn Baskets zum ersten Mal für Phoenix Hagen auf dem Parkett stand, kaum. Denn dass der US-Amerikaner, der nur fünfmal in der zweiten Liga auflaufen darf, auch am Mittwoch in Vechta auflaufen wird, ist so unwahrscheinlich nicht.

Daraus wird deutlich: Sonntag Paderborn, Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Rasta Vechta II, Samstag (19 Uhr) Bremerhaven - es geht für den Tabellen-Dritten dieser Tage Schlag auf Schlag. . Und weil das Hinspiel in der Ischelandhalle Ende Dezember in erstmals ausverkaufter Halle mit 94:86 an die Zweitvertretung aus dem Norden ging, wird es laut Phoenix „Zeit für eine Revanche“.

Niederlage am Wochenende

Vechta unterlag zwar am Wochenende mit 61:100 gegen die VfL SparkassenStars Bochum, dennoch - so die Phoenix-Einschätzung - dürfte das Gastspiel alles andere als einfach werden. Mit Jack Kayil und Luc van Slooten stelle das Team von Trainer Hendrik Gruhn die beiden besten U22-Performer der Liga. Hinzu käme mit Kevin Smit ein waschechter Veteran, der Hagen bereits im Hinspiel mit 25 Punkten nervte.

Wir brauchen gegen Rasta erneut viel Energie und Leidenschaft an beiden Enden des Parketts. Wenn wir uns aber auf unsere Leistung konzentrieren, bin ich überzeugt davon, dass wir auch in Vechta erfolgreich sein können. Chris Harris - Trainer von Phoenix Hagen

Für drei Spieler aus dem aktuellen Phoenix-Kader ist das Spiel in Vechta die Rückkehr an eine ehemalige Wirkungsstätte. Kristofer Krause (2021 bis 22), Aufbauspieler Siler Schneider und Naz Bohannon (beide 2022 bis 23) machten zusammen 71 Spiele für den heutigen Basketball-Bundesligisten.

Tickets an der Abendkasse

„Wir brauchen gegen Rasta erneut viel Energie und Leidenschaft an beiden Enden des Parketts. Vechta hat eine sehr gute Mischung aus Talent und Teamgeist. Wenn wir uns aber auf unsere Leistung konzentrieren, bin ich überzeugt davon, dass wir auch in Vechta erfolgreich sein können“, sagt Chefcoach Chris Harris.

Tickets für das Spiel gibt es noch ab 18.30 Uhr an der Abendkasse. Im Netz überträgt der Anbieter „sportdeutschland.tv“ das Phoenix-Auswärtsspiel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke