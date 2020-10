Warum Remis für den FC Wetter II im Kellerduell zuwenig ist

Der achte Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 wurde erstmals von Corona-bedingten Absagen getroffen. Drei von acht Partien - darunter die von TSG Herdecke und TuS Esborn - fielen aus. Auch die übrigen drei Mannschaften aus Wetter konnten nicht gewinnen: SuS Volmarstein gab nach der 0:1-Niederlage beim FSV Gevelsberg II die Tabellenführung ab, Schlusslicht FC Wetter hilft das 1:1 im Kellerduell gegen RW Ennepetal-Rüggeberg nicht wirklich weiter. Der Überblick:

Die Absagen

Die Partie des TuS Esborn beim TuS Hasslinghausen wurde am späten Freitagabend abgesagt, nach WP-Informationen soll es bei den Esbornern einen Coronafall gegeben haben. Und wie die Erstvertretung in der Oberliga konnte auch die Reserve der TSG Sprockhövel am Sonntag nicht antreten. „Wir haben einen Spieler, der mit starken Symptomen krank ist. Daher haben wir angefragt, ob unser Spiel bei der TSG Herdecke stattfinden soll. Die Antwort war nein“, erklärte Trainer Kevin Busch. Beide Spiele wurden noch nicht neu angesetzt.









Die Lage im Tabellenkeller

Weiter auf den ersten Saisonsieg warten muss Aufsteiger FC Wetter II das 1:1 (1:1) gegen RW Ennepetal-Rüggeberg war das dritte Heimspiel-Remis gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte nur Remis. Emanuel Proenca traf in der 3. Spielminute zur Führung, die aber nicht lange Bestand hatte. Nach zehn Minuten stand der Endstand bereits fest, weil Proenca im ersten Abschnitt noch mit einem Strafstoß am Rüggeberger Torwart Niclas Devue scheiterte. „Es ist natürlich bitter, aber mit dem einen Punkt müssen wir jetzt erstmal leben“, sagte FC-Trainer Marius Pownug: „Die Mannschaft ist absolut selbstkritisch und auch ein wenig wütend, dass es bisher noch nicht zu einem Sieg gereicht hat.“ Es gebe aber keine Schuldzuweisungen, so Pownug, der das Team nun auf die Derbys in Wengern und Volmarstein vorbereitet: „Wir haben alle Bock auf diese Spiele, dafür haben wir in den letzten Jahren gearbeitet. Vielleicht treffen wir da auch auf Mannschaften, die wie wir Fußball spielen wollen. Dann wird es interessant.“

Derby auf dem Brasberg In der Fußball-Kreisliga A2 findet der nächste Spieltag am 8. November statt, dann starten alle Spiele eine halbe Stunde früher als bisher. Der Tabellenzweite SuS Volmarstein erwartet dann Ararat Gevelsberg (14.30 Uhr), während der TuS Esborn den TSV Fichte Hagen II empängt (14.45 Uhr). Im Derby treffen SC Wengern und FC Wetter II (15 Uhr) auf dem Brasberg aufeinander, während die TSG Herdecke beim TuS Hasslinghausen gastiert (15 Uhr).

Die Lage an der Spitze

Durch das 0:1 (0:1) beim Tabellendritten FSV Gevelsberg II verlor SuS Volmarstein den Spitzenplatz an den SC Obersprockhövel II. Zunächst konnten Adrian Begovic und Tufan Özdil ihre Chancen zur Volmarsteiner Führung nicht nutzen, dann erzielte Mamadou Sow - Leihgabe aus dem Kader der Ersten - das Tor des Tages (43.). „Wir hatten zuvor einen unnötigen Ballverlust in der Offensive“, kommentierte Gütschow und ärgerte sich: „Heute haben wir die Quittung für unsere schlechte, teils fahrlässige Chancenverwertung bekommen.“ Gütschow hatte neben Nico Mayer und Marvin Pozuelo auch auf Sebastian Lummel verzichten müssen, der in den Spielen zuvor häufig der Mann für die entscheidenden Tore war.

Im Abwärtstrend

Vier der letzten fünf Spiele verlor der SC Wengern, diesmal mit 1:3 (1:2) bei Kellerteam Ararat Gevelsberg. Zwar erzielte Tim Malik den SC-Führungstreffer (11.), aber Ararat-Kapitän Atik Oktay nutzte die Schwächen in der Wengeraner Defensive zu drei Treffern. „Zu dem Spiel braucht man nicht allzu viel zu sagen“, äußerte sich SC Trainer Benjamin Knoche kurz und knapp. „Es war eine schwache und enttäuschende Leistung, bei den Gegentoren waren wir nur Zuschauer.“

Spruch des Tages

„Ararat hat in der zweiten Hälfte nur mit langen Bällen operiert, Wengern dann aber nochmal kalt erwischt.“ Herdeckes Trainer Marcel Brandenburg sah Wengerns Niederlage in Gevelsberg