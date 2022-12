2019 findet das Fichte-Weihnachtsturnier noch in der Sporthalle Mittelstadt statt.

Fussball Weihnachtsturnier: Die Fichte-Tradition ist zurück in Eilpe

Hagen. Das 34. Weihnachtsturnier des TSV Fichte Hagen findet am 2. Weihnachtstag in der Otto-Densch-Halle in Eilpe statt. Alle Infos zur Veranstaltung.

Es ist wieder zurück in der Heimat: Das 34. Weihnachtsturnier der Fußballabteilung des TSV Fichte Hagen findet wieder in der Otto-Densch-Halle in Eilpe statt.

Nachdem das Turnier zwölf Jahre in der Sporthalle Mittelstadt stattgefunden hatte und zuletzt zwei Jahre wegen der Corona-Pandemie pausieren musste, ist es nun nach Eilpe zurückgekehrt. Zehn Mannschaften kämpfen am 2. Weihnachtstag um den Ranft-Cup. „Das ist unser Fichte-Turnier und daher wollten wir es auch im Fichte-Stadtteil in Eilpe haben. Wir freuen uns, dass wir es überhaupt wieder stattfinden lassen können“, blickt der Fußball-Abteilungsleiter Mathias Schneidmüller voraus.

Um 10 Uhr startet das Turnier mit dem Auftaktspiel zwischen der Erstvertretung der Eilper und dem SSV Hagen. Gespielt wird in zwei Fünfer-Gruppen, wobei jeweils die zwei besten Teams weiterkommen. Um 17.25 Uhr soll dann das erste Halbfinale gespielt werden. Neben der Zweitvertretung von Fichte, die als Ausrichter zwei Mannschaften stellen, kommen die teilnehmenden Mannschaften zum größten Teil aus dem Hagener Raum. Ararat Gevelsberg hat als A-Ligist die weiteste Anfahrt. Das war den Verantwortlichen auch wichtig. „Wir sind ein Kreisligist und daher ist es uns wichtig, diesen Regionalbezug zu haben. Einigen Mannschaften mussten wir leider auch absagen, da es eine große Resonanz gab. Mehr als zehn Mannschaften können wir leider nicht in der Halle unterbringen“, erklärt Schneidmüller.

Fichte hat den Siegertrainer

Ziele für die eigenen Mannschaften setzt Schneidmüller nicht, auch wenn er hofft, etwas besser abschneiden zu können als die Jahre zuvor. „Wir waren in den letzten Jahren immer ein guter Gastgeber und waren so ab dem Halbfinale sehr zurückhaltend“, schmunzelt der Abteilungsleiter und ist vorsichtig optimistisch: „2019 standen wir mit der Zweiten im Endspiel gegen Breckerfeld, die damals gewonnen haben. Mit einem Augenzwinkern kann man ja jetzt sagen, dass wir den damaligen Siegertrainer jetzt bei uns haben. Aber Hauptsache alle Mannschaften haben Spaß.“ Damit meint er Uli Heidbüchel, der im Sommer von Breckerfeld nach Eilpe gewechselt war und offensichtlich weiß, wie man das Turnier gewinnt. Auch in der Meisterschaft sieht es gut aus. In der umkämpften Kreisliga A1 hält Fichte die Tabellenführung, punktgleich mit dem Hasper SV und der Zweitvertretung von Hagen 11, die ebenfalls beim Turnier vertreten ist.

Nach der Absage des Hallenmasters als Hagener Stadtmeisterschaft, bleibt das Weihnachtsturnier eines der wenigen Traditionsturniere im diesjährigen Hallenfußball. „Ich weiß nicht, warum das Hallenmasters nicht stattfindet. Wir hatten zusammen mit dem Hasper SV gesagt, dass wir das Turnier ausrichten können. Trotzdem gab es da leider vor ein paar Wochen die Absage“, bedauert Schneidmüller. Auch im Sommer hält Fichte Hagen mit dem Fritz-Kahl-Turnier eine lange Tradition aufrecht. „Solche Traditionsturniere haben wir leider kaum noch in Hagen. Ich bin ein Freund von Traditionen und solange die anderen heimischen Mannschaften mitmachen, werden wir es auch machen.“

Möglicherweise hängt das mit der längeren Corona-Pause zusammen. „Vielleicht ist es dieses Jahr eher eine Zurückhaltung, weil man nicht weiß, wie die Zuschauer zurück in die Halle kommen. Das ist auch eine Grauzone, die ich nicht einschätzen kann“, sagt Schneidmüller und fügt an: „Aber ich glaube, dass die Leute wieder Bock auf Hallenfußball haben und dass das auch den Fußballern so geht.“

+++ Infos +++

In der Gruppe A spielen Fichte Hagen I, SSV Hagen, Bosna Hagen, Ararat Gevelsberg und SpVg. Hagen 1911 II gegeneinander. In der Gruppe B treffen Fichte Hagen II, SV Boele-Kabel, Al Seddiq, BW Haspe und der Hasper SV aufeinander.

Um 17.25 Uhr wird das erste Halbfinale stattfinden, während es ab 18.50 Uhr im Finale um den Turniersieg gehen soll.

Es gibt Glühwein und eine Tombola, bei man eine Reise gewinnen kann.

Schneidmüller verrät, dass es noch Überraschungen geben wird: „Der eine oder andere wird überrascht sein, noch mal ins Mikro zu sprechen. Das ist zu einer schönen Tradition geworden, dass wir solche Anlässe nutzen, um besondere Personen zu ehren, die besonders viel für den Verein geleistet haben.“

Den Turnierplan gibt es auf www.fichte-hagen.de

