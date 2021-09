Auszeichnung Weißenfeld in Endauswahl zum EN-Sportler des Jahres 2020

Herdecke/Ennepe-Ruhr. EN-Sportler des Jahres: Die Jury hat die Herdecker Johannes Weißenfeld und den für Witten rudernden Finn Wolter nach den Erfolgen 2020 nominiert.

Corona hat auch in der Ausschreibung für die Wahl der EN-Sportlerinnen und Sportler Spuren hinterlassen. Die Organisatoren verzichteten bei der diesjährigen Auswahl auf die Differenzierung nach dem Alter. Somit gibt es nun vier statt der eigentlich üblichen sieben Titel im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Wie immer seit der Auszeichnungs-Premiere 2003 spielten aber auch dieses Mal weder die Sportart noch die Frage Amateur oder Profi bei der nun erfolgten Nominierung eine Rolle. Wichtig war nur: Die Leistungen mussten im Jahr 2020 erbracht worden sein.

Neben den Erfolgen und Leistungen, die die Vorgeschlagenen vorweisen konnten, beeindruckte die Jury ein weiteres Mal die Bandbreite der Sportarten, die zwischen Herdecke und Breckerfeld, Schwelm und Hattingen mit besten Resultaten auf Landes- und Bundesebene und sogar darüber hinaus betrieben werden.

Erfolge bei Europameisterschaften

Besonders erfolgreich waren 2020 die Ruderer und Judoka sowie die Aktiven in Basketball, Volleyball und Baseball. Während die Jury niemanden aus Wetter benannt hat, stehen zwei Herdecker in der Endausscheidung: die Ruderer Finn Wolter und Johannes Weißenfeld, wobei Letztgenannter nicht für seine olympische Silbermedaille 2021 ausgezeichnet werden könnte, sondern für seinen Europameistertitel 2020 im renommierten Deutschlandachter. Der für Witten startende Wolter wiederum belegte im Vorjahr Rang drei bei der U 23-EM mit dem leichten Doppelvierer (in diesem Sommer wurde er sogar U23-Weltmeister).

Auf welchen Plätzen die Jury die von ihr Nominierten am Ende einstuft, wer quasi Bronze, Silber oder Gold erhält – das wird bis zur Ehrungsveranstaltung am Dienstag, 9. November, ein Geheimnis bleiben. Aktuell – auch hier sei Corona Undank – plant der Kreis einen Abend mit Auszeichnungen im kleineren Rahmen. Wie genau die Ehrung über die Bühne gehen wird, können und wollen die Verantwortlichen erst kurz vorher entscheiden, heißt es in einer Mitteilung.

Ehrung für Corona-Einsatz

Entspannt entgegensehen können der Veranstaltung die nominierten Ehrenamtlichen und der „Held der Pandemie“. Hier verzichtet der Ennepe-Ruhr-Kreis auf das Erstellen einer Rangfolge. Stattdessen wartet auf die sieben Nominierten als Dank für ihr zum Teil jahrzehntelanges Engagement eine gleichrangige Auszeichnung.

Ehrung am Donnerstag in Ratssitzung Im Rat der Stadt Herdecke wollen die Fraktionen zu Beginn der Sitzung an diesem Donnerstag, 23. September, Johannes Weißenfeld für seinen Erfolg bei den olympischen Spielen 2021 in Tokio ehren. In dem gemeinsamen Antrag von der CDU, Bündnis90/Die Grünen und FDP heißt es über Weißenfeld: „ Mit seinem bisher größten sportlichen Erfolg, der Silbermedaille mit dem Deutschlandachter, aber auch mit seinem bodenständigen Auftritt gilt er als Vorbild für Jugendliche auch weit über Herdecke hinaus. Wir finden es angemessen und geboten, diese Leistung auch an offizieller Stelle zu würdigen.“ Weißenfeld hat als gebürtiger Herdecker im Schulalter mit dem Rudern begonnen. Die Ratssitzung beginnt um 17 Uhr in der Aula des Friedrich-Harkort-Gymnasiums (Hensteyseestraße 40).

Die Wahl der EN-Sportlerinnen und Sportler des Jahres ist eine Veranstaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises unter der Schirmherrschaft von Landrat Olaf Schade. Zur Jury zählten in diesem Jahr Matthias Kiehm und Philipp Topp (Kreissportbund Ennepe-Ruhr), der stellvertretende Landrat Jörg Obereiner und Daniel Wieneke (Ennepe-Ruhr-Kreis) sowie Heinz-Gerd Lützenberger (Westfalenpost).

Die folgenden Aktiven sind für die Sportlerwahl nominiert (hier in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet):

Sportlerin des Jahres 2020

Jule Mantsch (Beachvolleyball TG Rote Erde Schwelm, Wohnort Marienheide)

Mathilda Sophie Niemeyer (Judo, 1. Hattinger JJJC, Wohnort Hattingen)

Merve Petruck (Leichtathletik, TuS Breckerfeld/TSV Bayer 04 Leverkusen, Wohnort Ennepetal)

Sportler des Jahres 2020

Falk Hobein (Judo, SU Annen, Wohnort Hagen)

Johannes Weißenfeld (Rudern, RC Westfalen 1929 Herdecke, Wohnort Herdecke)

Finn Wolter (Rudern, Ruder-Club Witten, Wohnort Herdecke)

Mannschaft des Jahres 2020

EN-Baskets, 1. Herrenmannschaft (Basketball)

Ennepetal Raccons U15-Mannschaft (Baseball)

TG Rote Erde Schwelm, 1. Damenmannschafft (Volleyball)

Ehrenamt

Stefan Arndt, Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr Süd

Angelika Behnke, VfB Schwelm

Marcel van Delden, Ruder-Club Witten

Klaus Rauhaus, TG Rote Erde Schwelm

Udo-André Schäfer, Kneipp-Verein Sprockhövel

Mathias Werner, TuS Hattingen

Held der Pandemie

Thorsten Machelett, Ennepetal

