Wenn Krafttraining, dann richtig!

Das neue Jahr ist jetzt schon ein paar Wochen alt und Millionen Menschen in Deutschland haben sich vor allem eins für die neue Dekade vorgenommen: Mehr Sport zu treiben. Doch wer kennt es nicht? Die guten Vorsätze sind nach ein paar Wochen schon wieder Schnee von gestern. Das liegt teilweise an mangelnder Eigenmotivation, auf der anderen Seite kommt es aber auch dazu, dass viele Menschen den Sport, den sie betreiben, einfach falsch ausführen.

Vor allem beim beliebten Krafttraining im Fitnessstudio führt das häufig zu Schmerzen, weshalb man seine Vorsätze viel zu schnell wieder über Board wirft.

Welche Ziele verfolge ich?

Uwe Pietruck, Geschäftsführer des Sportstudios FSW-Sports in Wetter, erklärt: „Grundsätzlich muss man erst erfragen, was die Leute für Ziele haben. Viele wollen fit werden, aber was ist Fitness überhaupt? Darunter verstehen viele etwas anderes: Einige haben Rückenschmerzen, andere sind kurzatmig geworden, andere wollen abnehmen.“

Demgegenüber stehen zahlreiche junge Menschen, die Muskeln aufbauen und kräftiger werden wollen. Man merkt schon jetzt: Zum Krafttraining gibt es zahlreiche Motive. Ebenso divers sollten also die Trainingsmethoden sein, mit denen man in das Krafttraining einsteigt. „Ich sehe es oft in unserem Fitnessstudio: Viele Leute bekommen ab dem 30. Lebensjahr einige kleine Wehwehchen. Das Knie tut weh oder der Rücken schmerzt. Oft hat das auch mit schlechter Ernährung und damit zusammenhängend auch mit Übergewicht zu tun“, weiß Pietruck.

Und gegen die überflüssigen Pfunde kann das Krafttraining auch ein valides Mittel sein: „Wenn man den menschlichen Körper mit einem Automotor vergleicht, wird schnell klar: Ein kleiner VW Polo verbraucht weniger Benzin als ein großer Geländewagen mit viel PS. Ähnlich ist es beim Kraftsport: Weniger Muskeln verbrauchen weniger Energie. Große Muskeln verbrauchen mehr Energie“, erklärt der Geschäftsführer des wetterschen Fitnessstudios.

Verschiedene Motive zum Training

Aber wie fängt man am Besten mit dem Kraftsport an? Und vor allem: Was gilt es, zu beachten? Pietruck sagt: „Zu aller erst sollte man sich anschauen, wie fit jemand ist. Und, ob es körperliche Einschränkungen gibt. Unter Berücksichtigung der persönlichen Vorgeschichte muss man dann schauen, wie jemand an sein Ziel kommt. Wer abnehmen möchte, sollte gegebenenfalls auch Ausdauertraining machen und die Ernährung umstellen.“ Es wird also klar: Was für den Einen gut ist, ist nicht zwangsläufig auch für den Anderen das Richtige. Pietruck empfiehlt daher, „erstmal eine gründliche Anamnese durchzuführen und festzustellen: Welche Einschränkungen und Ziele gibt es?“

Der Geschäftsführer des FSW ärgert sich vor allem über Sportinteressierte, die ohne Beratung mit dem Sporttreiben anfangen: „Viele machen den Fehler, gehen ins Fitnessstudio, trainieren planlos und wundern sich dann, dass sich keine Erfolge einstellen und eher Schmerzen eintreten. Da verlieren einige dann die Lust und geben auf. Ich finde es fatal, wenn Leute im Studio alleine gelassen werden und Kraftübungen einfach falsch ausführen. Das kann schwerwiegende Folgen haben“, warnt er.

„Ich nenne mal ein Beispiel: Ich bin auch ausgebildeter Lauftrainer und sehe, dass Leute einfach losjoggen. Aber auch das muss man lernen und sich vorbereiten. Das sollte man Profis und Trainern überlassen, genau wie im Studio. Man kann viel verkehrt machen mit Krafttraining. Ich würde sogar so weit gehen und sagen: Man kann seinen Körper ruinieren“, so der Fitnesscoach.

Pietruck spricht aus eigener Erfahrung

Dass Pietruck so empfindlich auf das Ignorieren von Ratschlägen vom Kraft- und Ausdauertraining reagiert, hat seine Gründe. Als Kind wurde bei dem heutigen Fitnesstrainer eine Fehlstellung der Beine diagnostiziert. „Als ich acht oder neun Jahre alt war, waren meine Eltern mit mir in einer Klinik. Ich höre noch die Worte des Professors: ‘Wenn der Junge nicht operiert wird, ist er 40 und hat zwei neue Hüften.’“

Pietrucks Eltern entschieden sich seiner Zeit gegen eine Operation der Knie. „Diese Worte sind mir aber natürlich im Kopf hängen geblieben. Und so bin ich zum Sport gekommen. Ich werde 58 Jahre alt, habe noch nie mit dem Knie Probleme gehabt, obwohl ich Marathon gelaufen bin. Ich habe das richtige Laufen damals von einem Trainer gelernt und hatte dadurch nie Probleme. Das ist ein Zeichen dafür, dass es auch trotz augenscheinlich schlechter Voraussetzungen funktionieren kann. Aber: Man muss es richtig machen“, erklärt er.

Pietrucks Tipps zum Krafttraining lauten daher: „Das Training wird nur effektiv sein und zu gewünschtem Ziel führen, wenn man den Trainingsreiz zur richtigen Zeit und in der richtigen Dosis setzt. Ein gute ausgebildeter Trainer sieht sofort, ob man mit dem richtigen Maß trainiert.“