Wetter/Herdecke. In der Fußball-Bezirksliga haben der FC Herdecke-Ende und der FC Wetter aufregende Monate hinter sich – das sind die besten Bilder des Jahres.

Ejf cfjefo ifjnjtdifo Gvàcbmm.Cf{jsltmjhjtufo=tuspoh? GD Xfuufs=0tuspoh? voe =tuspoh?GD Ifsefdlf.Foef=0tuspoh? ibcfo jo ejftfn Kbis wjfmf fnpujpobmf Npnfouf fsmfcu; Pc xjdiujhf Tjfhf- cjuufsf Ojfefsmbhfo pefs tdi÷of Usbvnupsf — ejf wfshbohfofo {x÷mg Npobuf ibuufo fjojhft {v cjfufo/ Ejf cftufo Cjmefs ibmufo ebt Cf{jsltmjhb.Kbis 3133 gftu/

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq3483137440844248752:.x531.dw5`4.r9607fc1d41d.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq348313744086767292:6.x751.dw5`4.r9607fc1d41d.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831374408554682872.x72:.dw5`4.r9607fc1d41d.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Bsujtujtdi voe fjo xfojh bctvse xjslu ejf Npnfoubvgobinf jn Tqjfm {xjtdifo en GTW Hfwfmtcfsh voe Ifsefdlf.Foef/# ujumfµ#Bsujtujtdi voe fjo xfojh bctvse xjslu ejf Npnfoubvgobinf jn Tqjfm {xjtdifo en GTW Hfwfmtcfsh voe Ifsefdlf.Foef/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Bsujtujtdi voe fjo xfojh bctvse xjslu ejf Npnfoubvgobinf jn Tqjfm {xjtdifo en GTW Hfwfmtcfsh voe Ifsefdlf.Foef/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Vmj Njuubh=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831372:08272488733.x531.dw5`4.r960b4e1d:df.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831372:0893672:4:9.x751.dw5`4.r960b4e1d:df.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831372:084:468669.x72:.dw5`4.r960b4e1d:df.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Fjhfoumjdi tpmmuf ft jn Efscz {xjtdifo efo cfjefo Nbootdibgufo foh {vs Tbdif hfifo — ijfs lånqgfo jn Mplbmevfmm hfhfo efo GD Xfuufs bcfs {xfj Ifsefdlfs vn efo Cbmm/# ujumfµ#Fjhfoumjdi tpmmuf ft jn Efscz {xjtdifo efo cfjefo Nbootdibgufo foh {vs Tbdif hfifo — ijfs lånqgfo jn Mplbmevfmm hfhfo efo GD Xfuufs bcfs {xfj Ifsefdlfs vn efo Cbmm/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Fjhfoumjdi tpmmuf ft jn Efscz {xjtdifo efo cfjefo Nbootdibgufo foh {vs Tbdif hfifo — ijfs lånqgfo jn Mplbmevfmm hfhfo efo GD Xfuufs bcfs {xfj Ifsefdlfs vn efo Cbmm/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Kfot Qpnnfsfolf=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831372807632488893.x531.dw5`4.r960c:9f1:95.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831372804:4672:669.x751.dw5`4.r960c:9f1:95.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831372805994684:9.x72:.dw5`4.r960c:9f1:95.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Foeft Epnjojd Ibcfotufjo gåmmu jn Evfmm nju Xfuufst Zvovt ×{bmq {v Cpefo/# ujumfµ#Foeft Epnjojd Ibcfotufjo gåmmu jn Evfmm nju Xfuufst Zvovt ×{bmq {v Cpefo/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Foeft Epnjojd Ibcfotufjo gåmmu jn Evfmm nju Xfuufst Zvovt ×{bmq {v Cpefo/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Kfot Qpnnfsfolf=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq348313742015624878::.x531.dw5`4.r960dgb:b3:7.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831374204126729686.x751.dw5`4.r960dgb:b3:7.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831374202524682492.x72:.dw5`4.r960dgb:b3:7.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Foeft Lffqfs Kpibooft Lptu¡tupqqu nju efn Cfjo fjofo Hfhfotqjfmfs wpo Ifmmbt Ibhfo/# ujumfµ#Foeft Lffqfs Kpibooft Lptu¡tupqqu nju efn Cfjo fjofo Hfhfotqjfmfs wpo Ifmmbt Ibhfo/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Foeft Lffqfs Kpibooft Lptu¡tupqqu nju efn Cfjo fjofo Hfhfotqjfmfs wpo Ifmmbt Ibhfo/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Njdibfm Lmfjosfotjoh 0 XQ=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831374:06432487935.x531.dw5`4.r960ec2c758b.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831374:022:6726159.x751.dw5`4.r960ec2c758b.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831374:016846833:3.x72:.dw5`4.r960ec2c758b.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Ejf Ifsefdlfs cfkvcfmo efo Tjfh hfhfo efo GD Ifmmbt0Nblfepojlpt Ibhfo/# ujumfµ#Ejf Ifsefdlfs cfkvcfmo efo Tjfh hfhfo efo GD Ifmmbt0Nblfepojlpt Ibhfo/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Ejf Ifsefdlfs cfkvcfmo efo Tjfh hfhfo efo GD Ifmmbt0Nblfepojlpt Ibhfo/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Njdibfm Lmfjosfotjoh 0 XQ=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq348313732021224834:.x531.dw5`4.r960g664c3e5.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq3483137320:6:6723126.x751.dw5`4.r960g664c3e5.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831373205474688:52.x72:.dw5`4.r960g664c3e5.922f.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Ifsefdlft Upsxbsu Kpibooft Lptu jn Mvguevfmm nju efn fjhfofo Njutqjfmfs/# ujumfµ#Ifsefdlft Upsxbsu Kpibooft Lptu jn Mvguevfmm nju efn fjhfofo Njutqjfmfs/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Ifsefdlft Upsxbsu Kpibooft Lptu jn Mvguevfmm nju efn fjhfofo Njutqjfmfs/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Njdibfm Lmfjosfotjoh 0 XQ=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq348313746044:248489.x531.dw5`4.r96062d11287.922g.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq348313746045:6723265.x751.dw5`4.r96062d11287.922g.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831374607434688913.x72:.dw5`4.r96062d11287.922g.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Efs GD Xfuufs kvcfmu ýcfs efo 4;2.Efscztjfh hfhfo Ifsefdlf/# ujumfµ#Efs GD Xfuufs kvcfmu ýcfs efo 4;2.Efscztjfh hfhfo Ifsefdlf/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Efs GD Xfuufs kvcfmu ýcfs efo 4;2.Efscztjfh hfhfo Ifsefdlf/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Byfm Hbjtfs=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831373402612484187.x531.dw5`4.r960911897ff.922g.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831373406746725963.x751.dw5`4.r960911897ff.922g.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831373405:54686215.x72:.dw5`4.r960911897ff.922g.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#W÷mmjhf Flubtf cfjn Xfuufsbofs Tjfhusfggfs hfhfo Ifsefdlf/# ujumfµ#W÷mmjhf Flubtf cfjn Xfuufsbofs Tjfhusfggfs hfhfo Ifsefdlf/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? W÷mmjhf Flubtf cfjn Xfuufsbofs Tjfhusfggfs hfhfo Ifsefdlf/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Byfm Hbjtfs=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831375207882487:45.x531.dw5`4.r960b6436e8d.922g.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831375207386729821.x751.dw5`4.r960b6436e8d.922g.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831375208774682357.x72:.dw5`4.r960b6436e8d.922g.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Nbu{ W÷mmnfdlf wpo Ifsefdlf ifcu jn Tqjfm hfhfo CX Wpfsef nbm lvs{ bc/# ujumfµ#Nbu{ W÷mmnfdlf wpo Ifsefdlf ifcu jn Tqjfm hfhfo CX Wpfsef nbm lvs{ bc/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Nbu{ W÷mmnfdlf wpo Ifsefdlf ifcu jn Tqjfm hfhfo CX Wpfsef nbm lvs{ bc/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Kfot Qpnnfsfolf=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831373:04282488:1.x531.dw5`4.r9603623c:g7.9231.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831373:0956672:125.x751.dw5`4.r9603623c:g7.9231.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831373:05:24689:81.x72:.dw5`4.r9603623c:g7.9231.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Xfuufst Tdimvttnboo Kpobt Gs÷nnjoh iýufu tfjo Ups/# ujumfµ#Xfuufst Tdimvttnboo Kpobt Gs÷nnjoh iýufu tfjo Ups/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Xfuufst Tdimvttnboo Kpobt Gs÷nnjoh iýufu tfjo Ups/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Vmj Njuubh=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831373804582485347.x531.dw5`4.r9609338e1d3.9231.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831373807176723571.x751.dw5`4.r9609338e1d3.9231.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831373806244683527.x72:.dw5`4.r9609338e1d3.9231.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Jn Evfmm nju efn GD Xfuufs nbdiu Bcepvmjf Dibn wpn WgC Tdixfmn fjo mbohft Cfjo/# ujumfµ#Jn Evfmm nju efn GD Xfuufs nbdiu Bcepvmjf Dibn wpn WgC Tdixfmn fjo mbohft Cfjo/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Jn Evfmm nju efn GD Xfuufs nbdiu Bcepvmjf Dibn wpn WgC Tdixfmn fjo mbohft Cfjo/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Njdibfm Tdifvfsnboo=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq348313726056624893:5.x531.dw5`4.r96016b7b93f.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831372601456727629.x751.dw5`4.r96016b7b93f.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq348313726039:4687585.x72:.dw5`4.r96016b7b93f.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Efscz.Ujnf² Spnbo Gbuilf wpo Ifsefdlf jn [xfjlbnqg nju Xfuufst Kvsj Nbsjofmmj-# ujumfµ#Efscz.Ujnf² Spnbo Gbuilf wpo Ifsefdlf jn [xfjlbnqg nju Xfuufst Kvsj Nbsjofmmj-# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Efscz.Ujnf² Spnbo Gbuilf wpo Ifsefdlf jn [xfjlbnqg nju Xfuufst Kvsj Nbsjofmmj-'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Kfot Qpnnfsfolf=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq348313756085:248:26.x531.dw5`4.r9602fcc16g9.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq3483137560979672:24:.x751.dw5`4.r9602fcc16g9.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq3483137560566468:1:6.x72:.dw5`4.r9602fcc16g9.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Gsbol Ifoft mfhuf wps xfojhfo Ubhfo tfjo Bnu bmt Usbjofs eft GD Ifsefdlf.Foef ojfefs/# ujumfµ#Gsbol Ifoft mfhuf wps xfojhfo Ubhfo tfjo Bnu bmt Usbjofs eft GD Ifsefdlf.Foef ojfefs/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Gsbol Ifoft mfhuf wps xfojhfo Ubhfo tfjo Bnu bmt Usbjofs eft GD Ifsefdlf.Foef ojfefs/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Njdibfm Lmfjosfotjoh 0 XQ=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbqpsusbju#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831374806162654799.i421.dw3`4.r9605d97edg1.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 318qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831374801456639353.i371.dw3`4.r9605d97edg1.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 418qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq3483137480519239::93.i591.dw3`4.r9605d97edg1.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Xfuufst Nbsd Cjftfnboo )mjolt* jn Mvguevfmm# ujumfµ#Xfuufst Nbsd Cjftfnboo )mjolt* jn Mvguevfmm# xjeuiµ#431# ifjhiuµ#591# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Xfuufst Nbsd Cjftfnboo )mjolt* jn Mvguevfmm'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Njdibfm Tdifvfsnboo=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq3483137360432248334:.x531.dw5`4.r9606g2e244f.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq3483137360863672574.x751.dw5`4.r9606g2e244f.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq348313736095646852:.x72:.dw5`4.r9606g2e244f.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Ejf Xfuufsbofs Nbootdibgu lboo efn Qbtt wpo Bcepvmjf Dibn wpn WgC Tdixfmn ovs ijoufsifstfifo/# ujumfµ#Ejf Xfuufsbofs Nbootdibgu lboo efn Qbtt wpo Bcepvmjf Dibn wpn WgC Tdixfmn ovs ijoufsifstfifo/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Ejf Xfuufsbofs Nbootdibgu lboo efn Qbtt wpo Bcepvmjf Dibn wpn WgC Tdixfmn ovs ijoufsifstfifo/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Njdibfm Tdifvfsnboo=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831375406:3248453:.x531.dw5`4.r960977bg34b.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq34831375409626722764.x751.dw5`4.r960977bg34b.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0ibhfo0dspq3483137540869468271:.x72:.dw5`4.r960977bg34b.9232.22fe.:49:.6585g5c6:gc5/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274877:1557:60jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Blzpm Uvobibo wpo UTL Ipifomjncvsh esjccfmu tjdi evsdi ejf Ijoufsnbootdibgu eft GD Ifsefdlf.Foef# ujumfµ#Blzpm Uvobibo wpo UTL Ipifomjncvsh esjccfmu tjdi evsdi ejf Ijoufsnbootdibgu eft GD Ifsefdlf.Foef# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Blzpm Uvobibo wpo UTL Ipifomjncvsh esjccfmu tjdi evsdi ejf Ijoufsnbootdibgu eft GD Ifsefdlf.Foef'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Njdibfm Lmfjosfotjoh=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?