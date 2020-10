Wetter/Herdecke: Wie verschärfte Corona-Lage Sport trifft

Als Risiko-Gebiete gelten Wetter und Herdecke (noch) nicht, die steigenden Corona-Infektionszahlen haben aber auch Auswirkungen auf den Sport an der Ruhr. Die aktuell gravierendste: Nach Herdecker Citylauf, Kanu-Regatta, Ruhrbike-Festival und Nikolauslauf fällt auch die letzte Großveranstaltung des Jahres 2020 aus. Die Ausrichtung eines Rennens des „Hot Freeze Wintercup 2020/2021“ – eigentlich für den 14. November geplant - hat der Herdecker Kanu-Club abgesagt. Auch andere Vereine reagieren auf die kritischer werdende Corona-Lage.

Das Wasser der Ruhr am Bleichstein brodelte, insgesamt 152 Wassersportler – in Kanus oder auf Standup-Paddle-Boards – starteten vor Jahresfrist beim Wintercup-Auftakt in Herdecke. Ein solches Szenario wird es Mitte November 2020 hier nicht geben, wegen der steigenden Corona-Infektionen hat der Herdecker KC das Rennen in Absprache mit Veranstaltungsleiter Stefan Stiefenhöfer nach einer Vorstandssitzung am Mittwoch abgesagt. ,,Wir liegen in Herdecke mitten in den Hotspots des Ruhrgebietes und können anhand der Infektions-Dynamik keine sichere Ausrichtung im Rahmen der Corona Beschränkungen gewährleisten“, erklärte HKC-Geschäftsführer Thomas Schnadt auf der Facebook-Seite des Vereins: „Da die Teilnehmer aus ganz Deutschland und den umliegenden Beneluxländern anreisen, sieht auch die Stadt Herdecke die Veranstaltung kritisch. Und so haben wir uns zur Absage entschieden.“ Die Herdecker gehen davon aus, dass der Veranstalter die gesamte „Hot Freeze Wintercup“-Serie für diesen Herbst und Winter absagen wird, da die weiteren Austragungsorte Mainz und Köln die Infektionsraten pro 100.000 Einwohner schon überschritten haben und auch das niederländische Venlo als Hotspot gelte.

Maskenpflicht am Kalkheck

Die steigenden Corona-Infektionen in der Region haben auch andere Vereine zu Maßnahmen bewogen. So hat die Jugendabteilung des FC Herdecke-Ende sich deshalb bereits am letzten Wochenende entschlossen, auf der gesamten Sportanlage am Kalkheck Maskenpflicht zu verordnen. Das gelte für Zuschauer auch am unteren Spielfeld hinter dem Zaun, da die Abstände nicht ausreichend eingehalten werden könnten. Nur von Spielern und Trainern können die Masken auf dem Platz während des Trainings- und Spielbetriebes abgelegt werden. Am Wochenende sind am Kalkheck insgesamt vier Jugend- und Seniorenspiele vorgesehen. Die Jugendabteilung des FC Wetter hat angesichts der erhöhten Corona-Zahlen in der Stadt das Training für alle Jugendmannschaften in dieser Woche abgesagt. Danach werde entschieden, wie es weiter geht.

Auch bei der TSG Schwerathletik Herdecke pausiert man gegenwärtig, während der Herbstferien bleibe das komplette Trainingszentrum präventiv geschlossen. Alle Ringer-Trainingsgruppen sowie die Tanz- und Aerobicgruppen des Vereins haben den Betrieb vorerst eingestellt, am 26. Oktober will man wieder ins Training einsteigen. Die Oberliga-Saison der Ringer mit der TSG im Herbst 2020 war bereits im Frühjahr abgesetzt worden.