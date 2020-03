Laufen gehört für Reiner Chrobok einfach zu den Grundbedürfnissen. „Wie Schlafen oder Zähneputzen“, sagt der stellvertretende Leichtathletik-Abteilungsleiter der TGH Wetter: „Ich laufe jeden zweiten Tag, egal bei welchem Wetter.“ Das kann der 60-Jährige auch zur Zeit tun, alleine oder - bei gebührendem Abstand - mit einem Partner. „Laufen ist eine der wenigen Sportarten, die man aktuell noch ausüben kannst“, sagt er, man müsse sich dabei aber verantwortungsvoll verhalten. Für das „Laufen in Zeiten von Corona“ hat der erfahrene Athlet („Beim Laufen kommen manchmal gute Gedanken“) deshalb eine Art „Lauf-Knigge“ verfasst, der in diesen Zeiten für alle Aktiven - ob Anfänger oder Profi, Läufer oder Walker - Gültigkeit haben sollte.

Gleichzeitig würde Chrobok unter dem Hashtag gerne einen virtuellen Lauftreff installieren. Auch weil er in der aktuellen Lage mit vielen Lauf-Anfängern rechnet, die gleichermaßen etwas für Physis und Psyche tun wollen. „Viele haben jetzt die Zeit etwas Neues zu machen und brauchen Unterstützung“, sagt er. Da Chrobok selbst nicht in den sozialen Netzwerken vertreten ist, würde er sich über Unterstützung, Ideen und Tipps für einen virtuellen Lauftreff - per Mail an geschaeftsstelle@tgh-wetter.de - freuen.

Und so sehen Chroboks Ratschläge für das „Laufen in Zeiten von Corona“ aus:

Gesundheit

Checke täglich deinen Gesundheitszustand: Das ist wichtig in „normalen Zeiten”, aber umso wichtiger unter den aktuellen Umständen. Fühlst du dich erkältet oder sind deine Atemwege gereizt? Jetzt heißt es: Lieber kein Risiko eingehen und zu Hause bleiben. So verhinderst du Erschöpfung und verringerst auch die Wahrscheinlichkeit, andere zu infizieren.

Route

Wähle deine Strecke gut aus: Was in punkto Abstand im Büro und im Supermarkt gilt, ist auch für dein Lauftraining von Bedeutung. Vermeide viel besuchte Plätze und lauf lieber alleine als in einer Gruppe. Wenn möglich, entscheide dich für eine entspannte Strecke in der Natur – und halte Abstand zu deinen Weggefährten.

Etikette

Denk über dein Verhalten nach: Bei Läufern ist ein gewisser Lauf-Knigge erwünscht. Es besteht die Möglichkeit, dass so mancher Läufer – ob aus Gewohnheit oder unbewusst – auf den Boden spuckt. Achte darauf, dass dies nicht in der Nähe von anderen Läufern passiert und rechne damit, dass Viren noch eine Zeit lang in der Luft präsent sind. Achte auch auf Gegenverkehr, Rücksicht vor Tempo. Eine Empfehlung ist, die Kleidung direkt nach dem Training zu waschen.

Händewaschen

Wasch deine Hände: Nach dem Laufen solltest du deine Hände ausgiebig waschen. Hältst du dich beim Dehnen und Stretchen manchmal an einem Gerüst oder einem anderem Gegenstand fest? Wahrscheinlich bist du dabei nicht der Einzige. Am besten, du versuchst unterwegs keine Gegenstände zu berühren und dir nicht ins Gesicht zu fassen.

Das Wichtigste

Genießen: Besonders in dieser Zeit solltest du dein Lauftraining ganz besonders schätzen. Lass dich dabei von Trainingsplänen nicht zu sehr einengen, die meisten Wettkämpfe sind sowieso abgesagt. Genieß lieber die frische Luft, die Natur, neue Laufstrecken – und dass du fit und gesund bist!