Wetters Mountainbiker auf schwerer Tour im Westerwald

Wetter. Eine Mountainbike-Tour mit Hindernissen: Was vier Radler des RSC Tretlager im Westerwald erlebten.

Was ursprünglich als Trainingslager-Wochenendfreizeit für Kinder und Jugendliche des RSC Tretlager Ruhr gedacht war und der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, wurde von vier erwachsenen Mountainbike-Sportlern des Vereins durchgeführt: Ein Wochenendausflug in den Westerwald in das Selbstversorgerhaus „Wetzlarer Hütte“, das 50 Kilometer von Wetzlar entfernt liegt. Schon bald wurde den Radsportlern allerdings klar, dass der Begriff „Selbstversorgerhaus“ in diesem Fall offensichtlich ein großes Interpretationsspektrum beinhaltete.

Die vorbereiteten Speisen konnten angesichts defekten Gasherds und geleerter Gasflaschen, die für Herd, Heizung und Warmwasser bereitstanden, nicht weiter zubereitet werden. Das Problem löste man mit Hilfe eines Schwenkgrills phantasievoll. Das galt auch für die Wasserversorgung aus einem 200-Liter-Speicherfass, das immer wieder mit Hilfe einer sogenannten Schwengelpumpe mit farblich interessantem und origineller, aber etwas zu herber Duftnote versehenen Brunnenwasser gefüllt werden musste. „Das ließ die Duschvorgänge bei einstelligen Außen- und Wassertemperaturen zeitlich etwas schrumpfen“, bekannte RSC-Mountainbiker Gerhard Billig.

150 Kilometer gefahren

Alles war jedoch ausgeblendet, als es am ersten Abend noch kurz, an den beiden Folgetagen umso ausgiebiger mit den Mountainbikes in die Wälder ging: „Herrliche Wege, knackige Anstiege und gut fahrbare Abfahrten wechselten sich in der herrlichen Umgebung des Westerwaldes stakkatoartig ab, so dass Sonntag Nachmittag 150 Kilometer und 3000 Höhenmeter aufgezeichnet waren“, berichtet Billig, „alles teilweise in strömendem Regen und bei den kalt über die Höhen des Westerwaldes pfeifenden Winden.“

Für die Teilnehmer, so Billig, sei die Westerwald-Tour nicht zuletzt gerade wegen der widrigen Umstände ein tolles Erlebnis gewesen, das in Erinnerung bleiben und sicher noch lange Zeit für Gesprächsanlässe sorgen werde. Nicht nur wegen des Schwengels.