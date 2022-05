Wetzel: Hohenlimburg gegen Letmathe die Mutter aller Derbys

Hohenlimburg. Rundturnhalle oder auswärts? Bier oder Radler? Lukas Wetzel, Spieler und Trainer bei der HSG Hohenlimburg, stellt sich unserem Zweikampf.

Während der laufenden Saison übernahm Lukas Wetzel gemeinsam mit Martin Klonek als Trainergespann die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Hohenlimburg. Wetzel selbst spielt auch bei den Verbandsliga-Herren des Vereins. Den Spagat zwischen Trainer und Spieler hat er bislang gut gemeistert. Im Zweikampf verrät er uns, was am liebsten auf den Grill kommt und welches Derby am schönsten ist.

1 Rundturnhalle oder auswärts?

Ganz klar Rundturnhalle, die Atmosphäre pusht einen immer, obwohl unsere Fans auch jedes Auswärtsspiel zu einem Heimspiel machen!

2 Was ist entspannter: Spieler oder Trainer?

Ich würde sagen beides gleich, da ich als Spieler wie auch als Trainer immer mein gesamtes Herzblut reinstecke und ich immer mit 100 Prozent voll dabei bin.

3 Gas- oder Kohlegrill?

Gasgrill ist einfach viel entspannter und schneller, vor allem wenn man in einer gemütlichen Runde zusammensitzt.

4 Ribs oder Wings?

Es gibt einfach nichts Besseres als gute Spare Ribs vom Grill.

5 Besseres Derby: Ergste oder Letmathe?

Die Spiele in dieser Saison gegen Villigst waren schon sehr geil von den Emotionen und der Stimmung her, aber trotzdem würde ich sagen, dass Letmathe die Mutter aller Derbys ist.

6 Nach dem Spiel Bier oder Radler?

Kommt immer drauf an, Hauptsache es ist kalt!

7 Schalke oder BVB?

Verstehe die Frage nicht! Es gibt nur einen vernünftigen Verein und das ist Dortmund.

8 Morgens Tee oder Kaffee?

Ich trinke weder gerne Kaffee noch Tee.

9 Fernreise: Asien oder Amerika?

Amerika. Schon alleine wegen der Sport-Highlights, die man sich dann mal live angucken könnte.

10 Sommerurlaub in den Bergen oder am Meer?

Auf jeden Fall Meer. Schön am Strand und einfach die Sonne genießen.

