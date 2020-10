Wie Endes Ewige Talente jetzt auch Platz zwei erobern

Durch den 1:0-Sieg im Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga B1 gegen Hagen 11 III klettert Aufsteiger FC Herdecke-Ende III - „Endes Ewige Talente“ - auf Rang zwei hinter Spitzenreiter SW Breckerfeld II. In der Kreisliga C2 bleibt Tabellenführer SuS Volmarstein II torhungrig.

Kreisliga B1: FC Herdecke-Ende III – SpVg Hagen 11 III 1:0 (0:0). Mike Magduschewski entschied das Spitzenspiel durch seinen Treffer in der 58. Minute. Beim Aufsteiger stand jetzt zum vierten Mal in Serie hinten die Null. „Es war ein klasse Spiel gegen einen guten Gegner“, sagte Trainer Michael Müller, der aber auch zugab, dass der Sieg ein wenig glücklich zustande kam. „Es war eine verunglückte Flanke ins lange Eck, Hagens Torwart hatte da keine Chance“, so Müller. „Normalerweise steht bei mir das Team im Vordergrund, heute hat uns aber unser Torwart Jonas Merker mit einigen großartigen Paraden im Spiel gehalten.“

Kreisliga B2: FC Herdecke-Ende II – SpVg Linderhausen 2:2 (0:1). Luca Scupin konnte nach der Pause den frühen Rückstand egalisieren. Ab der 75. Minute spielte die Mannschaft von Trainer Ralf Eckleder nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl. Trotzdem sah es nach verwandeltem Elfmeter von Lukas Tomaschewski (90.) nach einem Sieg aus, ehe in der Nachspielzeit Linderhausen ausglich

TuS Esborn II TuS Hasslinghausen II 4:2 (2:1). Esborn kam zum ersten Saisonsieg. Timo Kivilaht traf zur Führung, Marvin Skasa erzielte seinen ersten von drei Treffern nach dem Ausgleich zum Pausenstand - und wurde nach dem Wechsel zum Matchwinner auf dem Böllberg. „Es war hart umkämpft aber dennoch ein verdienter Sieg“, so Trainer Marius Bötzel.

Kreisliga C1: SC Wengern III – BW Vorhalle II 6:6 (2:3). Kein Team konnte sich bei diesem Torfestival entscheidend absetzen. Wengerns Treffer erzielten Raphael Jakubowski (3), Kevin Ferreira (2) und Firat Ertugrul. TuS Esborn III – SG Hohenlimburg-Holthausen 0:1 (0:0).

Kreisliga C2: SuS Volmarstein II – SC Zurstraße II 12:1 (5:1). Mit einem Traumtor gingen die Gäste laut SuS-Trainer Heinz Off in Führung. „Ein Freistoß aus über 25 Metern, eine richtige Fackel.“ Dann aber nahm das Unheil für die Gäste seinen erwarteten Lauf. Torjäger Markus Pielot mit einem Hattrick innerhalb von zwölf Minuten, Alec Konieczny und Timo Schlierkamp trafen vor der Pause, nach dem Wechsel beteiligten sich dann auch Andre Buchholz (3), Marlon Falk (2) und noch zweimal Pielot am munteren Toreschießen. „Danke“, rief SC-Torwart Stefan Funke in Richtung Schiedsrichter, als der pünktlich nach 90 Minuten abpfiff.“

SC Wengern II – TSG Herdecke III 1:1 (1:0). Florian Grube traf für den Gastgeber in der 36. Minute zur Führung. Die TSG kam per Strafstoß in der Schlussminute, verwandelt von Benito Winter, zum glücklichen Ausgleich. Einig waren sich beide Teams in der kritischen Beurteilung der Schiedsrichterleistung in diesem Spitzenspiel. „Er hat absolut kleinlich gepfiffen, man kann auch sagen das Spiel kaputtgepfiffen“, sagte TSG-Spieler Marcel Brandenstein, Brandenstein, deutlicher wurde SC Trainer Andreas Kurpinski, der sich lange nach Spielende immer noch nicht beruhigen konnte: „Das war ein absoluter Skandal heute, so etwas habe ich in 35 Jahren Fußball noch nicht erlebt. Er hat unglaubliche Entscheidungen getroffen, die nicht nachvollziehbar waren und den Elfer hat dann niemand verstanden.“