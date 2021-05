Wie man Riesen bekämpft: Phoenix Hagen treibt Projekt voran

Hagen. Das Buch „Wie man Riesen bekämpft“ schenkt Menschen in harten Zeiten Mut. Phoenix Hagen unterstützt das Projekt und sucht dafür jetzt Partner.

Als der Mentaltrainer David Kadel (54) von dieser traurigen Statistik las, dachte er sich: Ich muss etwas tun. Irgendwas. Ein renommierter Onkologe erklärte in einem Interview, so Kadel auf seinem Youtube-Kanal, dass man von vier krebskranken Kindern eins unter anderem deswegen nicht retten könne, weil dieses Kind und sein Umfeld an der Diagnose zerbrechen. „Damit hat alles angefangen“, sagt Kadel nachdenklich. Gemeint ist sein Mutmacherprojekt, das Buch „Wie man Riesen bekämpft“. Ein Buch, das Menschen, mit denen es das Leben nicht gut meint, Kraft und Hoffnung schenken soll.

„Wie man Riesen bekämpft“ kommt zur richtigen Zeit

„Wie man Riesen bekämpft“ könnte zu keinem besseren Zeitpunkt erscheinen, denn in der nun schon seit mehr als einem Jahr andauernden Pandemie-Lage leiden viele Menschen. Jeder auf seine Art und Weise. Mutmacher kann die Menschheit gut gebrauchen, dachte sich auch Bernd Kruel, Marketingleiter bei Phoenix Hagen und Basketball-Ikone, als er über einen Freund auf das Projekt aufmerksam wurde. „Viele Menschen sind zurzeit verzweifelt, aber nicht nur während Corona-Zeiten gibt es Menschen, Familien, die schwierige Phasen durchstehen müssen“, sagt Kruel.

Die Idee Kadels begeisterte ihn (und den Buchtitel nahm der 2,09 Meter große Hüne dem Autor auch nicht übel). Kruel und Phoenix Hagen möchten diese Aktion nun mit Hilfe ihres breit aufgestellten Netzwerks in der Volmestadt unterstützen. Das Ziel: der Kauf möglichst vieler Bücher, um diese kostenlos an Menschen zu verschenken, die derzeit an ihre Grenzen stoßen und Ablenkung, Motivation oder Hoffnung benötigen.

Diese Prominenten sind Mitautoren im Buch

Hinter dem Projekt „Wie man Riesen bekämpft“ steht David Kadel, der seit 20 Jahren als Mentaltrainer für Spitzenfußballer arbeitet. „Benachteiligte Kinder und Jugendliche zu stärken, ist für unser Autoren-Team ein echtes Herzensanliegen. Unser Fokus gilt schwerkranken Kindern und Jugendlichen in onkologischen Kliniken und Jugendpsychiatrien“, sagt Kadel, der kranken Menschen mit seinem Buch „inhaltlich stärken“ möchte.

Der Autor hat jede Menge Hilfe bekommen: In dem Buch geben 35 Prominente, unter anderem Samuel Koch, Fußballweltmeister Matthias Ginter, der ehemalige Nationalspieler Heiko Herrlich oder Sky-Moderatorin Britta Hofmann mit Mutmach-Texten persönliche Einblicke, wie sie in schwierigen Lebenssituationen das Kämpfen gelernt haben.

Kruels Ziel: Mindestens 5000 Bücher

Phoenix Hagen möchte die Kinder-Edition in Kinderheimen, im Kinderhospiz oder in Kliniken verteilen und sucht dafür Partner, die das Projekt mit dem Kauf mehrerer Exemplare unterstützen. Auf Wunsch können die Unternehmen mit einem Logo auf dem Buchrücken präsent sein. Je mehr Partner mitmachen, umso lohnender – nicht nur für die Kinder, erklärt Bernd Kruel: „Je mehr Bücher wir gemeinsam bestellen, desto geringer wird der Stückpreis. Bei einer Bestellmenge von 5000 Büchern, was unser Ziel ist, liegt der Einzelpreis sogar bei nur 3 Euro.“ Mittlerweile sei man schon bei rund 3500 Büchern angelangt, sagte Bernd Kruel am Freitagmittag. Auch unsere Zeitung beteiligt sich.

Phoenix-Marketingleiter Bernd Kruel freut sich über Rückmeldung aus der heimischen Wirtschaft, aber auch von Privatpersonen, die dieses Projekt unterstützen wollen, per E-Mail an kruel@phoenix-hagen.de. Weitere Informationen zum Buch und zum Autor gibt’s hier: Link

