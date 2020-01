Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Winterspeck ade“

Abnehm-Programme, bei denen ausgewogene Ernährung inklusive Beratung in Kombination mit effektivem Training die Pfunde purzeln lassen soll, bieten Fitnesscenter wie Bechelte sports & med in Eckesey oder das Injoy in Hohenlimburg an.

Ein Kurs-Special „Winterspeck ade“ am Samstag, den 25. Januar, ab 14 Uhr hat das Injoy im Angebot, Übungsleiter Maic Kron bittet zum Power-Workout mit 30 Minuten „CXWorx“, 45 Minuten „DeepWork“ und 45 Minuten „Bodypump“.