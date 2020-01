Wengern. Sportkoordinator Uwe Klöwer spricht im Interview über aktuelle Probleme im Nachwuchsbereich und die Zukunft seines SC Wengern.

„Wollen nur noch in die Zukunft blicken“

Aus sportlicher Sicht verlief der Start in das Jahr des 100-Jährigen Jubiläums des Wengeraner Fußballs für die Nachwuchsmannschaften des SC Wengern beim Heimturnier am vergangenen Wochenende im Sportzentrum Oberwengern ernüchternd. Die C- und D-Junioren des SC kamen in ihren Gruppen nicht über jeweils einen Sieg hinaus. Wengerns Sportlicher Leiter Uwe Klöwer erklärt die Gründe für den holprigen Start und erklärt die Pläne für die Zukunft seines Vereins.





Herr Klöwer, beim Heimturnier gelangen ihren Nachwuchs-Mannschaften jeweils nur ein Sieg in ihren Gruppenspielen. Wie lautet Ihr Fazit zum Turnier?

Uwe Klöwer: Man muss natürlich sagen, dass die Veranstaltung aus sportlicher Sicht für uns deutlich besser hätte laufen können. Wir hatten uns schon den ein oder anderen Sieg mehr erhofft. Auch, wenn der Spaß bei einer solchen Veranstaltung im Jugendbereich immer im Vordergrund steht, denke ich auch immer aus Sicht des Fußballers. Und da will man natürlich so viele Punkte holen, wie es nur irgendwie geht.





Können Sie trotzdem etwas positives aus dem Turnier mitnehmen?

Auf jeden Fall! Immerhin haben wir in beiden Altersklassen jeweils die Derbys gegen den SuS Volmarstein gewinnen können. Dazu haben unsere C-Junioren einen Tag später bei den Hallenkreismeisterschaften in Hagen das Viertelfinale erreicht und eine richtig starke Vorrunde gespielt. Die Jungs haben also aus den Fehlern vom Vortag gelernt. Dafür hat es sich schon gelohnt. Darüber hinaus haben unsere Mitglieder wieder einen tollen Job gemacht. Über den gesamten Veranstaltungstag hat unsere Abteilung wieder für eine super Bewirtung unserer Gäste gesorgt und sich extrem eingebracht. Ob es die Organisation im Vorfeld der Veranstaltung war oder die Hilfe im Gaststätten-Bereich. Dieses ehrenamtliche Engagement ist in unserem kleinen Verein mit Sicherheit etwas ganz Besonderes.



Woher kommt die Bereitschaft der Mitglieder und Eltern, sich so stark einzubringen?

Da spielen sicherlich ganz viele Faktoren eine große Rolle. Zum einen besitzen viele unserer Verantwortlichen die Gabe, Eltern und Freunden der Spieler so lange auf die Nerven zu gehen, bis sie sich in irgendeine Liste eingetragen haben (lacht). Zum anderen kommt hinzu, dass wir ein sehr gutes Gemeinschaftsgefühl pflegen und das Miteinander in unserem Verein stimmt. Da heben ganz viele Leute einen Anteil. Das Jugendturnier am Wochenende ist ja nur eine von vielen Veranstaltungen, die wir in den letzten Monaten geplant und organisiert haben. Zuletzt hatten wir ja auch den Weihnachtsbaumverkauf im Dorf veranstaltet, da haben wir also schon eine gewisse Routine. Alle, die da mitmachen, sind da in der Regel mit großem Spaß bei der Sache. Man muss aber natürlich auch darauf aufpassen, dass nicht immer die gleichen Leute den Großteil der Aufgaben übernehmen.





Wie schaffen Sie das?

Das ist natürlich für einen kleinen Verein wie uns eine große Aufgabe. Natürlich ist es dann auch so, dass viele unserer Verantwortlichen regelmäßig bei unseren Veranstaltungen mithelfen und es dann doch immer die gleichen Personen sind, die sich engagieren. Auch, wenn es mittlerweile vielleicht eine alte Leier ist, haben die letzten Jahre mit den ganzen Streitigkeiten und die Ausgliederung der Fußballabteilung des TuS Wengern zum jetzigen SC Wengern unsere Leute richtig Kraft gekostet. Da merkt man teilweise schon, dass die Menschen, die sich hier seit Jahren engagieren, mittlerweile ausgebrannt sind und nicht mehr bei jeder Veranstaltung mitmachen. Aber auch diese Phase werden wir überstehen. Wir wollen jetzt nur noch in die Zukunft blicken.





Wollen wir das tun: Welche Schritte leiten Sie ein, um den SC Wengern auch für die Zukunft gut aufzustellen?

Auch da gibt es viele Ansatzpunkte. Wir müssen es aber in erster Linie schaffen, die Erfahrungen und Werte, die unsere älteren Mitglieder und Verantwortlichen dem Wengeraner Fußball vermittelt haben, an die nächste Generation weiter zu geben. Wir versuchen daher immer wieder, junge Spieler aus unserem Verein mit in die Jugendarbeit zu integrieren. Die B-Junioren trainiert zum Beispiel mein Sohn Moritz, der gleichzeitig auch Spieler unseres Vereins ist. Die C-Junioren trainieren Robin Funk und Lennart Johannsen.





Wie gut funktioniert dieser Ansatz bisher?

Sehr gut, die Nachwuchsspieler haben großen Respekt vor unserem Trainerteam, auch wenn die Trainer selbst noch vergleichsweise jung sind. Im vergangenen Sommer sind wir mit der C-Jugend Kreismeister geworden. Das war ein toller Erfolg für unseren kleinen Verein und zeigt, dass die Jugendmannschaften unter den jungen Trainern große Fortschritte machen.





In dieser Saison hat es keiner der wetterschen Fußballvereine geschafft, eine A-Jugend zu stellen. Wie verfolgen Sie diese Entwicklung?

Das ist für den Jugendfußball in Wetter natürlich eine Katastrophe und muss sich schnellstmöglich ändern. Wir wollen im nächsten Jahr wieder eine A-Jugend stellen, müssen aber abwarten, wie es sich entwickelt. Man muss auch immer bedenken, dass für die Junioren heute immer mehr Eindrücke dazu kommen, welche die Jungs dann davon abhalten, drei Mal in der Woche zu trainieren. Mit unserer aktuellen B-Jugend wollen wir es schaffen, eine eingeschworene Einheit auf den Platz zu bringen, die dann auch gemeinsam in die A-Jugend geht. Das ist unser Ziel