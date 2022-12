Zu Fuß nach Tansania: Ender Fußballer starten Spendenaktion

Herdecke. Von Herdecke nach Tansania – „Endes Ewige Talente“ möchten diese Strecke zusammengerechnet zurücklegen. Und jeder kann ganz einfach mithelfen.

Einmal schnell für den guten Zweck nach Tansania laufen – das klingt auf den ersten Blick nach einem ziemlich ambitionierten Ziel, doch genau das haben sich „Endes Ewige Talente“ vorgenommen. Die dritte Mannschaft des FC Herdecke-Ende aus der Kreisliga B hat zum Jahresende eine ganz besondere Aktion gestartet, um Menschen in dem afrikanischen Land zu helfen. Dabei möchte das Team bis zum 31. Januar eine Distanz von 9.048 Kilometer zurücklegen, also die Entfernung, die Herdecke von der tansanischen Stadt Mwanza trennt.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Doch die Strecke soll bei der Spendenaktion nicht in echt absolviert werden, die komplette Herdecker Truppe macht sich nicht etwa mit ihren Laufschuhen und einem Rucksack auf den Weg und legt tausende Kilometer zu Fuß bis nach Afrika zurück – sondern man möchte bei dem Charity-Lauf gemeinsam mit engagierten Menschen hochgerechnet die Distanz zurücklegen. „Es geht darum, dass die Leute ihre Schritte spenden“, erklärt Felix Lagemann, Initiator der Aktion. Bis zum Stichtag in über einen Monat kann man an dem Lauf teilnehmen, in dem man eine Strecke zurücklegt, diese trackt und dann der Herdecker Mannschaft die Daten in Form eines Screenshots zukommen lässt. Dabei ist die Art, wie man die Kilometer zurücklegt, weitestgehend egal. „Alles zählt, bei dem man eine Strecke bewusst zurückgelegt hat“, erklärt Lagemann.

Das kann etwa eine Wanderung sein oder aber ein Spaziergang mit dem Hund. Natürlich zählt auch dazu, wenn man eine Runde joggen geht. Über Facebook oder Instagram kann man seine Laufleistung dann den Fußballern zukommen lassen oder auf den Sozialen Netzwerken mit der entsprechenden Verlinkung teilen. Um den ganzen Rest kümmern sich dann die Herdecker.

Um so viel Geld geht es

Wenn die angepeilte Distanz bei der Aktion bis Ende Januar erreicht wird, dann spenden Sponsoren Geld für den guten Zweck nach Tansania. Aktuell wäre das eine Summe von 700 Euro, die zusammenkommen würde. Der Betrag könnte aber bis zum Ende der Aktion noch wachsen, wenn sich weitere Spender melden. „Ich vermute mal, dass am Ende vielleicht 2000 Euro zusammenkommen könnten“, hofft Lagemann. Das Geld wird dann für Projekte investiert, die alle mit Sport zu tun haben. Beispielsweise geht es um Sportanlagen oder Bälle für die Bewohner der tansanischen Stadt Mwanza.

Die Herdecker setzen sich für Sportanlagen und Bälle in Tansania ein. Foto: Verein

Dass das Geld ausgerechnet dorthin fließt, ist den Herdeckern Hobbykickern dabei ein großes Anliegen. Denn Felix Lagemann war im Jahr 2017 vor Ort und engagiert sich seitdem bei den Projekten in dem afrikanischen Land. Beispielsweise hat sein Team bei einer Aktion teilgenommen, bei der deutschlandweit Bälle gesammelt und gespendet wurden. „Wir haben einen Bezug und engen Kontakt mit den Leuten vor Ort. Wir können garantieren, dass jeder Cent dort ankommt“, sagt der Initiator.

Schon zum Nordpol gelaufen

Aktuell kamen bisher aber noch nicht sonderlich viele Kilometer zusammen, die die Leute für die Aktion zurückgelegt haben. „Bisher läuft es noch schleppend“, gesteht auch Lagemann. Knapp 100 Kilometer wurden in den ersten Tagen gespendet. „Ich hoffe, dass das alles noch ins laufen kommt und bin guter Dinge. Die Aktion kann man ja auch als Vorsatz mit in das neue Jahr nehmen“, sagt der Kicker aus Herdecke.

Für ihn und seine Mannschaft ist es dabei nicht die erste Aktion dieser Art. Bereits vor zwei Jahren liefen die Spieler zusammen mit engagierten Menschen bis zum Nordpol. Sogar der WDR berichtete damals über die besondere Aktion. „Es haben Leute aus ganz Deutschland damals ihre Schritte gespendet. Auch aus Amerika und Frankreich haben Bekannte von uns geholfen“, erinnert sich Lagemann.

Das steckt hinter der Idee

Die Idee kam damals durch die Corona-Pandemie zustande. „Wir konnten nichts machen außer zu laufen und wollten uns auch als Mannschaft ein wenig fit halten. Deswegen haben wir damals die Aktion gestartet und sind zum Nordpol gelaufen“, sagt der Herdecker. Vor zwei Jahren kam so eine Spendensumme von 4.830 Euro für den guten Zweck zusammen, die an den Sterntaler e.V. flossen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke